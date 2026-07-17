Van por la protección de vestigios en Los Tlalteles

Pieza que fue extraída de la zona arqueológica. Se alertó en redes sociales.

LUEGO DE QUE VECINOS y usuarios de redes sociales denunciaran que fueron extraídos vestigios arqueológicos en la zona de Tlalteles, en Chalco, Estado de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el ejido Villa de Chalco suscribieron ayer un convenio de colaboración para “impulsar la conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico”, informó ayer el órgano.

Se detalló que en el corto plazo, especialistas del Centro INAH Estado de México llevarán a cabo “nuevos reconocimientos de superficie del área patrimonial para conocer su estado de conservación y generar estrategias de protección”.

Tanto arqueólogos como personas en redes sociales también habían alertado que parte del patrimonio cultural se comercializaba en páginas de Internet.

TE RECOMENDAMOS: Publican La bella simplicidad Comparten el desafío de montar Parsifal en México

El Dato: Los estudios que se realicen permitirán acceder a información valiosa sobre antiguos pobladores del sitio.

Debido a lo anterior, como parte del convenio se impulsarán campañas de divulgación para promover, especialmente entre infancias y público juvenil, los valores históricos del sitio y de la región, resaltó el INAH, dirigido por Omar Vázquez Herrera.

“Esta labor también permitirá sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la preservación del legado arqueológico, así como sobre los procesos de notificación ante la dependencia, en caso de hallazgos arqueológicos”, abundó el instituto.

Desde 2022 se tienen antecedentes de la extracción ilegal de piezas arqueológicas. Ese año se detuvo a un hombre acusado de ingresar al sitio para realizar excavaciones y sustraer vestigios.

La arqueóloga Janis Rojas Gaytán cuestionó que el INAH “no ha podido evitar ni sancionar los delitos derivados de esta serie” de saqueos y construcciones irregulares.

Con este acuerdo de colaboración, los integrantes del ejido Villa de Chalco se comprometieron a crear una reserva de tres hectáreas destinadas a la investigación arqueológica.