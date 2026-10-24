Adiós a la pluma incómoda, muere Ryu Murakami

El escritor y cineasta japonés Ryu Murakami falleció el 17 de octubre en su casa, a los 74 años, según informó su casa editorial ayer. Era considerado una de las figuras más provocadoras e influyentes del mundo de la literatura pues su obra retrataba el lado oscuro de la sociedad de su país, así como temas incómodos de abordar como las drogas y la violencia.

Su casa editorial, Gentosha, dio a conocer el deceso del artista mediante un comunicado oficial donde resaltó el legado del autor. “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes”, se lee en el texto.

La firma añadió que los allegados del novelista realizaron los servicios fúnebres en estricta intimidad; no se revelaron las causas de su muerte.

El Tip: Ryu Murakami se unió a la banda de rock Coelacanth, mientras estudiaba la secundaria, lo que influiría en su obra.

Ryu Murakami nació el 19 de febrero de 1952 en Sasebo, en la prefectura de Nagasaki, e irrumpió en el panorama literario en 1976 con Azul casi transparente. Esta ópera prima, que escribió mientras era estudiante de la Universidad de Arte de Musashino, en Tokio, retrató con audacia a un grupo de jóvenes que vivían entre las drogas, el sexo y la desorientación en el entorno urbano. El libro obtuvo el prestigioso Premio Akutagawa y el Premio Gunzo para Nuevos Escritores cuando el autor tenía sólo 24 años.

Durante su carrera, Murakami exploró temas como la violencia, la prostitución, el maltrato infantil y la pérdida de identidad en medio del capitalismo. Publicó más de 40 novelas y colecciones de relatos; sus obras fueron traducidas a numerosos idiomas. Los chicos de las taquillas, Piercing y Sopa de miso fueron sin duda historias que lo convirtieron en un autor de culto internacional respetado.

También incursionó en la industria cinematográfica como director y guionista, inspirando adaptaciones memorables como Audition, de Takashi Miike.

La partida del artista japonés Ryu Murakami concluye una etapa fundamental de las letras japonesas, pero sus textos continuarán vigentes, cautivando a lectores de todo el mundo e incomodando a sus detractores.