8M 2022: Publican álbum de mujeres, desde Silvia Pinal hasta Elena Garro

En el marco del 8M 2022 (Día Internacional de la Mujer) presentamos el libro del colectivo interdisciplinario Cúmulo de Tesla conformado por mujeres (y un hombre) Mis pies tienen raíz (Editorial Océano, Colección Travesía, 2021): semblanzas de 21 féminas en los itinerarios de la docencia, la política, la literatura, la ciencia, el cine, la cocina, la música o el teatro. De la poeta novohispana Sor Juana a la actriz Silvia Pinal, de la escritora Elena Garro a la astrofísica Wanda Díaz, de un grupo de cocineras peruanas a la botánica portorriqueña Ana Roque, de la luchadora social boliviana Juana Azurduy a la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral...

Mujeres escoltadas por extraordinaria voluntad, talento y valor, quienes se presentan de manera franca para entrar a los folios de la Historia que muchas veces las olvida. Cada una desde el lugar que le tocó o el espacio que la cobijó, el aula, la tribuna, el verso, la fabulación, el convento, la ciencia, la actuación, la pintura....

“Para seleccionar a estas mujeres hicimos una investigación rigurosa por diferentes perfiles y por varias disciplinas: desde la literatura, la pintura y la cocina hasta la historia. Semblanzas de mujeres de carne y hueso, nos quisimos conformar un catálogo de heroínas incólumes, sagradas. Estas artistas, científicas, poetas, escritoras o actrices son como nosotras, son de nuestro mundo, este orbe hispánico condescendido por muchas activistas que la historia oficial ha desdeñado”, comentó en entrevista con La Razón Antígona Segura, integrante del colectivo Cúmulo de Tesla.



Textos: Colectivo Cúmulo de Tesla

Ilustraciones: Atenea Castillo

Género: Semblanza

Editorial: Océano Travesía, 2021 Mis pies tienen raíz

¿Ilustraciones que conforman miradas paralelas a las semblanzas? La ilustradora Atenea Castillo fue muy cuidadosa en eso. Yo diría que más que ilustrar, ella edifica un cosmos visual muy atrayente para los lectores. Es muy original lo que hizo, por ejemplo, con la matemática española María Andresa, con la atleta Margot Moles Piña o con las cocineras de los conventos peruanos Sí, el libro creció gracias a las imágenes de Atenea Castillo.

¿Álbum pensado para lectores jóvenes? No, es un volumen para lectores de todas las edades. Los padres pueden leerlo juntos con los hijos, o los niños compartirlo con sus amigos.

Índice no cronológico. ¿Por qué? Así es. No se sigue un orden alfabético ni tampoco temporal. Pero, la presentación no es aventurada ni azarosa: hay vasos comunicantes entre ellas por empalmes y afinidades. Vidas, quizá cruzadas en el tiempo.

¿Sor Juana Inés de la Cruz, centro de la espiral? Sor Juana es el tronco común a todas ellas: en cada biografía hay una suerte de retoño que se ramifica. Cada una se va trenzando con las otras. Obsesiones, inquietudes, labores, intereses y creatividades se hacen contiguas, adyacentes y hasta colindantes.

¿Propósito de edificar un libro armónico en un sentido panorámico? Creo que los lectores apreciarán una especie de organismo ‘textual-gráfico’ que se sustenta y asimismo, se nutre de diferentes momentos históricos, espacios y modos de pensar, pero que siempre retornan a la médula, a su foco.

¿Por qué incluyeron a Silvia Pinal? Porque ella es una leyenda viva de la actuación en México, introdujo formas novedosas al teatro musical; es nuestra Viridiana. Ella es un capullo que brota del tronco de Sor Juana.

