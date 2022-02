Aquí acaba la patria, libro sobre sueños de migración y exilio

Federico Mastrogiovanni (Roma, Italia, 1979): periodista, docente, cronista y traductor avecindado en México, autor del imprescindible volumen Ni vivos ni muertos, la desaparición Forzada en México como estrategia de terror (2014), quien se ha abocado durante 13 años a evidenciar el aciago flujo migratorio en ruta por México de personas que atraviesan el país en busca del ‘sueño americano’.

Aquí acaba la patria (FCE, 2021), cuaderno de crónicas donde Mastrogiovanni muestra al lector episodios del trayecto de centenares de migrantes desde Tapachula hasta Tijuana en todas las tonalidades de violencias, caridad y desidia que sufren los ciudadanos centroamericanos empeñados en llegar a Estados Unidos.

Relatos donde se empalman anécdotas personales con testimonios de primera mano de estos protagonistas de un viaje incierto: Mastrogiovanni los acompaña en su recorrido, experiencia que sustenta este libro, el cual aborda una realidad arropada por circunstancias apremiantes.

“El fracaso es el factor más preocupante de estas personas que atraviesan todo el país: no poder cumplir con las expectativas de cruzar la frontera. Muchos me lo han confesado, he visto en sus rostros la frustración. He sido testigo de mucha gente trabada en la frontera norte, después de haber sido expulsada de Estados Unidos, quienes deciden no regresar a sus países. Este libro habla de todo eso y más, también hay textos sobre Haití y Cuba”, precisó en entrevista con La Razón el también autor de Biografía melancólica de un pandillero (2017), Federico Mastrogiovanni.

¿Cuaderno entroncado con el reportaje-documental? Si, reporto y documento circunstancias delicadísimas, desde violaciones cometidas por gente de la zona, elementos de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la oficina de migración y de grupos criminales; asimismo, patentizo ejemplos de generosidad extraordinaria en los bordes de la fraternidad.

¿Textos directos, desenfadados y francos? Mi intención era dar una visión del fenómeno migratorio con textos en que se percibiera a un relator que transita por los mismos atajos de los migrantes en todo el terrible crepúsculo de unas circunstancias azarosas. Apelo a una prosa ágil entroncada con lo trágico y con el desaliento.

¿Por qué una crónica de Cuba? Por el amor que le profeso a ese país. Testimonio de un viajero por Isla de Pino, el islote que el gobierno cubano le cambió el nombre por Isla de la Juventud.

¿Libro nostálgico, coral y poético? Cuaderno de búsqueda de identidades en un coro de voces múltiples. La poesía tiene la capacidad de transmitir ciertos sentires como los exilios y las lejanías.

Aquí acaba la patria