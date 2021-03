Acusan cancelación de 103 materias en la ENAH

Profesores y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) denunciaron la cancelación de 103 asignaturas, entre éstas 76 optativas y tres obligatorias, para el semestre 2021-1.

Aseguraron que, en algunos casos, autoridades de la institución informaron que algunos de los motivos eran la falta de recursos para pagar a docentes con maestría y doctorado o porque no alcanzaron el cupo mínimo de cinco estudiantes. Sin embargo, los afectados acusaron que se “manipuló el sistema”.

“Manipularon el sistema de inscripciones para cancelarlas: tengo una materia optativa, Patrón de asentamiento e Inferencia, y el sistema me decía que tenía cupo lleno, pero me informaron que se canceló porque no había cumplido con el número de alumnos necesarios. Hay una gran cantidad de materias que fueron eliminadas de esa manera”, señaló a La Razón José Alfredo Flores, profesor en la licenciatura de Arqueología.

No hemos tenido ninguna reunión con el director de la ENAH (Hilario Topete) porque no atiende las demandas, por eso pedimos que nos atienda el director del INAH (Diego Prieto), hay un desmantelamiento de la escuela José Alfredo Flores

Profesor

En lo anterior coincide la maestra Teresa Menéndez, quien iba a impartir las materias de Osteología y Osteología Artística, quien documentó que por lo menos en la primera asignatura tenía a 12 alumnos y en la segunda, 10.

“Dicen que no alcanza para pagarle a profesores con maestría y doctorado, que van a impartir clase maestros con licenciatura o pasantes, parece que retrocedemos en cuanto al nivel y calidad. Las materias optativas son una oportunidad para la comunidad estudiantil con el fin de especializarse, pues son temas que no están cubiertos en los programas, los cuales son obsoletos en algunas carreras”, indicó la profesora.

Un caso similar es el de otra docente, quien prefirió dar su testimonio de manera anónima. El 1 de marzo le avisaron que las asignaturas optativas estaban en revisión y cinco días después le informaron que no fueron admitidas. Ella impartiría dos clases, en la primera constató que tenía 11 alumnos y en la segunda 10.

Ésta no es la primera vez que en la ENAH se cancelan asignaturas, el semestre pasado, profesores y alumnos también denunciaron la eliminación de 37, las cuales, de acuerdo con la institución, fue por un “error administrativo”, pues la escuela había excedido el número de horas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En esta nueva cancelación, estudiantes han manifestado su preocupación. Una alumna del segundo semestre de Etnología declaró a La Razón que incluso llevaban su primera semana de clases cuando les avisaron que la asignatura de Métodos y técnicas de etnográficas I, que es obligatoria, ya no se impartiría.

Las optativas son una oportunidad para especializarse, porque no están cubiertas en los programas, los cuales son obsoletos, hace falta la actualización de planes de estudio de algunas carreras; ésa es la importancia Teresa Menéndez

Profesora

Ante su descontentom les ofrecieron que un pasante estuviera frente al grupo de 25 alumnos del turno vespertino o que podían tomarla en la mañana, pero lo rechazaron. Al final se acordó que la impartirá la jefa de carrera Quetzalli López Ramírez, pero no han retomado sus clases.

“Se presentaron tres turnos, todo iba normal, yo estoy en el de la tarde, tuvimos clase una semana, la profesora nos presentó su planeación del semestre, teníamos tarea y el sábado llegó un correo por parte de ella diciendo que no se iba a llevar a cabo. La materia de Lingüística y etnología también está cancelada, pero el maestro Adolfo Mantilla Osorio nos está dando clase sin paga”, dijo.

En redes sociales los estudiantes también se han pronunciado: “Tuve que elegir dos materias optativas que el plan de estudios señala como obligatorias para completar la totalidad de los créditos y fueron canceladas. Me eran necesarias para estudiar algunos de los temas esenciales para mi tesis, la cual ya estoy trabajando”, aseguró un alumno en Facebook.

La Razón solicitó a la ENAH, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), información al respecto; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El próximo sábado a las 13:00 horas la comunidad de la escuela está convocando a la “toma del Museo Nacional de Antropología e Historia” para manifestar su inconformidad.