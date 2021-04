Alexander Vivero, el primer niño pianista mexicano en debutar en el Carnegie Hall de NY

A sus escasos 12 años, Alexander Vivero cuenta con una prometedora trayectoria musical, pues ya ha compuesto tres piezas, está por estrenar una más y alista su debut en el Carnegie Hall de Nueva York, convirtiéndose en el primer menor pianista mexicano en lograr esta proeza.

Desde los cuatro años es un apasionado de la música y lo que más le gusta es poder llevar aspectos de la vida real a la sonoridad de los instrumentos, por eso además de ejecutar el piano se ha dedicado a concebir obras que reflejen parte de lo que le gusta: el circo, las caricaturas y la literatura.

“Es muy divertido traer cosas de la vida real y convertirlas en música”, expresó en entrevista con La Razón Alexander Vivero, quien alista su presentación en el Stern Auditorium del Carnegie Hall de Nueva York, si las condiciones de la pandemia lo permiten, gracias a que se alzó con el primer lugar en el American Protegé International Music Talent Competition.

“Estoy muy emocionado y agradecido con mis maestros que siempre me han estado apoyando, al igual que mis papás. Era mi segundo concurso virtual, me estuve preparando muy duro con mi maestro Joel Juan Qui; hubo más de 20 participantes, jóvenes de todo el mundo, por eso me siento orgulloso de haber ganado el primer lugar, porque significa que voy muy bien”, dijo emocionado.

La música en la pandemia es algo muy importante; yo no podría vivir sin ella, es lo que me ha aliviado todo este tiempo; para la gente que no toca un instrumento, pero que le gustaría, le diría que es un tiempo muy bueno para hacerlo porque la música nos ha permitido salir adelante en estos tiempos tan difíciles Alexander Vivero, Pianista y compositor

Mientras prepara su presentación en Nueva York, Alexander Vivero trabaja en la composición de su segunda pieza orquestal llamada Expreso oriente, inspirada en el libro Asesinato en el Orient Express, de la escritora Agatha Christie.

“Estoy componiendo una nueva obra para la Orquesta de Cámara de Zapopan. Está basada en la obra de Agatha Christie, recientemente leí el libro y me llamó mucho la atención, pensé que sería una buena idea transmitir con música lo que siento al leerlo; empiezo a imaginarme el tren, el asesinato y cómo puedo transmitirlo con los sonidos de la orquesta, es lo que me gusta más de la composición, pasar elementos de la vida real a la música”, explicó.

El dato: En octubre de 2020, obtuvo el primer lugar en el Grand Prize Virtuoso de Bonn, Alemania, un concurso de talla internacional.

Alexander Vivero compuso su primera pieza a los seis años, La ardilla saltarina, la cual presentó en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Posteriormente debutó en la composición de obras para orquesta con El circo, que vio su luz en el Centro Cultural Constitución con la Orquesta de Cámara de Zapopan.

A los niños y jóvenes de mi edad les digo que hagan lo que les gusta y lo que les apasiona, porque la felicidad sólo se alcanza haciendo eso, disfrutando; siempre apunten a la cima Alexander Vivero, Pianista y compositor

“La ardilla saltarina está basada en un personaje que se llamaba Jump, me imaginaba al animal brincando en los árboles y en el bosque, de ahí surgió la idea y eso fue lo que traté de imitar con el piano. Mi obra más reciente, El circo, se basa en este espectáculo artístico, siempre me gustaba cuando mis papás me llevaban y lo que intenté hacer con la orquesta fue recrear la apertura del telón, el primer acto, el segundo, que es una cuerda floja y para terminar traté de emular el final explosivo que tiene el show, con todos los actores en escena”, detalló el joven músico.

Vivero compartió que cuando descubrió que la “música se puede usar como lenguaje para expresar ideas y emociones” quiso también crear obras: “Empezaron mis ganas por componer y así he seguido formándome lo más que puedo para en un futuro estudiar música en Alemania”, añadió.

Este año, el pequeño pianista también alista un recital, el cual espera presentar este año. El programa incluirá piezas como Sonata in D major, K 119, L 415, de Domenico Scarlatti; la Sonata Opus 27, No. 2 (Claro de Luna), de Ludwig van Beethoven; el Estudio trascendental No. 1, de Franz Liszt; Concierto para piano, de Johann Sebastian Bach; y una obra del compositor jalisciense Benigno de la Torre.