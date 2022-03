Alondra de la Parra reúne a la Orquesta Imposible en México

En 2020, la directora Alondra de la Parra conformó la Orquesta Imposible: 30 músicos de 14 nacionalidades interpretaron de manera remota el tema Danzón No.2, de Arturo Márquez. A dos años del inicio de ese proyecto, la agrupación se presenta por primera vez de manera presencial en México como parte del Festival Paax, impulsado por la artista junto con GNP.

El encuentro reunirá a más de 100 artistas de 20 países y contará con cinco estrenos mundiales, entre ellos, la la pieza Sinfonía Imposible, del compositor mexicano Arturo Márquez.

“La Orquesta Imposible surgió como parte de una agonía que sentía cuando estaba encerrada en mi casa en Berlín (por la pandemia). La impotencia de no poder hacer nada, que no había conciertos, al hablarlo con el maestro Arturo Márquez, él tenía la misma inquietud.

“Era un proyecto con la meta de crear conciencia, ése es su ADN, pero después de vivirlo me di cuenta de toda la dificultad que tuvo, juntar a todos los músicos, coordinar las grabaciones que implicó meses de trabajo. Al final el proyecto me forjó a mí”, compartió ayer Alondra de la Parra, en conferencia virtual en la que dio detalles del festival que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en el Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo.

La Orquesta Imposible está conformada por músicos de la talla de Paquito D’Rivera, Rolando Fernández, Jan Vogler, Alisa Weilerstein, Pacho Flores y Arturo Sandoval, por mencionar algunos. El 29 de junio interpretarán la Sinfonía No. 1, Op.25 “Clásica”, de Sergei Prokófiev, y el Concierto para violín y orquesta en Re menor, de Aram Khachaturian.

El ensamble ofrecerá cinco programas distintos. Cerrará el 3 de julio con piezas de Mozart, Tchaikovsky, Arturo Márquez y José Pablo Moncayo.

De la Parra destacó que con esta agrupación se pudieron recaudar ocho millones de pesos, que mediante Save the Children y Fundación Semillas, asociaciones como la Red Nacional de Refugios y cuatro comunidades indígenas de Chiapas, pudieron beneficiar a mujeres e infancias afectadas por el Covid-19.

Acerca del Festival Paax resaltó que será un encuentro que reúna “lo que nunca se había visto”. Agregó que “todas las noches habrá dos conciertos, a las 19:00 y a las 22:00 horas, pero también tendremos presentaciones de libros, música de cámara, pláticas con los creadores. La gente que vaya podrá estar inmersa en la comunicación con los artistas y siendo parte de un evento escénico todo el día”.

Además de la Sinfonía Imposible, se estrenará el espectáculo The Silence of Sound, creado por Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, “Chula the Clown”; así como la coreografía Finale Finale, de Christopher Wheeldon, con bailarines del San Francisco Ballet.

“La composición la hice el año pasado, era un momento bastante dramático con esta pandemia, por su puesto que eso influyó, pero recordemos que muchos de los que nos dedicamos a la creación somos seres solitarios y estar encerrados, de alguna manera, es parte de nuestro quehacer cotidiano”, dijo sobre su obra Arturo Márquez.

Ésta será la primera edición del festival, pero Alondra de la Parra, directora artística de éste, espera que se convierta en un encuentro anual en la misma sede.