Peso fortachón y BMV se desploman tras elecciones

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso mexicano sufrieron una estrepitosa caída durante la sesión de este lunes, luego de los comicios del 2 de junio en los que la candidata morenista Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la preferencia de los votantes, mientras su partido y aliados (Partido Verde y el PT) se llevaron la mayoría en el Congreso.

Al cierre de la jornada de este 3 de junio, el peso mexicano se desplomó 4.22 por ciento para quedar en las 17.71 unidades por dólar, tocando un mínimo de 16.9183 y un máximo de 17.7476 pesos por billete verde; con lo anterior, la moneda nacional fue la divisa más depreciada entre los principales cruces, señaló Banco Base.

El S&P/BMV IPC, principal índice de la BMV, también se derrumbó 6.11 por ciento, o 3 mil 371.69 unidades, para concluir en los 51 mil 807.55 puntos al cierre de la jornad, esta caída, significa una pérdida de alrededor de 435 mil millones de pesos según estimaciones de Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco.

La caída de estos indicadores fue más profunda que la observada, al menos, desde el 9 de marzo del 2020, previo al impacto de la pandemia por Covid-19 en México. En ese momento, la bolsa de valores se había desplomado 6.42 por ciento, al ubicarse en 38 mil 730.56 unidades.

Si se compara con el proceso electoral de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección, la caída de este lunes 3 de junio, fue ampliamente superior a la de ese momento, ya que el retroceso que registró el S&P/BMV IPC el 2 de julio del 2018, un día después del proceso, fue de apenas 2.12 por ciento.

“Los mercados en México siguen desplomándose. Es miedo. La estabilidad dependerá de lo que haga el Presidente en estos días y lo que diga la presidenta electa. Lo mejor sería salir a decir que no se cambiará la autonomía del Banco de México (Banxico), no se cambiará su mandato, se tendrá disciplina fiscal y no se tocará la división de poderes ni los órganos autónomos. Son estos puntos lo que están generando miedo”, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex, señaló a La Razón que la caída en la bolsa de valores tiene que ver con la incertidumbre. Explicó que el mercado financiero ya tenía previsto que el partido Morena pudiera retener el poder Ejecutivo, pero lo que no se tenía contemplado era la posibilidad de que también obtuviera la mayoría calificada en la Cámara Alta y la Cámara Baja, y ese suceso generó nerviosismo en los inversores sobre los cambios que se podrían realizar a la Constitución Mexicana en el próximo gobierno.

Quiroz Zamora, apuntó que para reducir la volatilidad que tuvieron los mercados, es necesario que el gobierno electo aclare qué hará durante su gestión, que detalle su plan de gobierno y las propuestas, lo cual, llevará cierto tiempo conocerlas.

El directivo de CI Banco, añadió que las caídas superiores a 4.0 por ciento en el mercado accionario, como las que se registraron el día de ayer, son inusuales y responden a situaciones específicas que tienden a inquietar a los inversionistas y que, en esta ocasión, golpeó al sector financiero y a las industrias, con los principales bancos presentado desplomes por encima del 10 por ciento.

Añadió que las compañías de consumo básico tuvieron un derrumbe de entre 1.0 y 2.0 por ciento, ya que los inversionistas de este sector ven con menos riesgo los cambios que puedan venir para México, aseguró el analista de CI Banco.

Gráfico

Sobre la depreciación que tuvo el peso frente al dólar, Gordillo Arias destacó que la presión en el tipo de cambio es algo que sí se ha visto en otros momentos. “No es una variación que sea demasiado abultada, sí la hemos observado en otros fenómenos más seguido”, indicó.

Explicó que, si el INE reconoce que el partido de Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada en el Senado, el peso podría depreciarse 50 centavos y quizá superar los 18 pesos por billete verde, pero, consideró, que este tipo de noticias son temporales y hay probabilidades de que la próxima semana se pueda corregir el rumbo del peso.

Destacó que quizá la moneda mexicana no regrese a los 17 pesos por dólar, pero consideró que se le pondrá más atención a temas internacionales que podrían afectar al tipo de cambio como la política monetaria de Estados Unidos, las tasas de interés, e incluso las elecciones en esa nación.

Añadió que además de factores externos, el peso podría experimentar presiones en el tipo de cambio, relacionadas con el nerviosismo que causa la posibilidad de que este año se modifique la Constitución.

“Si (Claudia Sheinbaum) da un mensaje de tranquilidad, como en su momento lo hizo López Obrador cuando llegó, a lo mejor al mercado le restaría el miedo, porque por lo menos lo que se dijo en campaña parecería que uno de sus planes es el plan C famoso”, finalizó Gordillo Arias.