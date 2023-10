Amparo Dávila, Idea Vilariño... son cobijadas por su Tribu de lectoras

Escritoras como Amparo Dávila, Idea Vilariño, Elena Ferrante y María Moliner han encontrado en la asociación Librosb4tipos una tribu de lectoras que en redes sociales difunde su obra. Un “clan” que quiere crecer más y que ahora salta del Internet al libro físico para seguir acercando a estas autoras a las personas.

Se trata del libro Tribu de lectoras (Penguin Random House, 2023) en el que 11 integrantes de Librob4tipos comparten cómo se acercaron a sus autoras favoritas para propiciar que cada vez más las lean y que editoriales reediten obras que ahora son difíciles de encontrar en las librerías.

“Uno de los problemas principales al tratar de visibilizar o difundir el trabajo de las autoras es que están descontinuadas, no se traducen. Me ocurrió con Amparo Dávila, cuando la reimprimen es que pude leerla; el trabajo que hacemos en Librosb4tipos es para que las editoriales se den cuenta de que queremos que las publiquen, pasó con Recuerdos del porvenir, de Elena Garro, que fue una de las lecturas que hicimos, ya no se encontraba, afortunadamente se reimprimió”, comentó en entrevista con La Razón Raquel González Franco, integrante de la agrupación que nació hace ocho años, primero como un colectivo de chicas que compartían sus experiencias lectoras en YouTube y luego como asociación.

En el libro, a manera de ensayos, Alejandra Arévalo cuenta, por ejemplo, cómo se acercó al mundo de Agatha Christie y que ésta fue de las primeras autoras de novela negra que rompió las reglas con El asesinato de Roger Ackroy; la manera en que Lidia A. Fernández se acercó a la poesía de Alfonsina Storni, quien le llamó la atención por esos “versos llenos de nostalgia y dolor” y la forma en que llegó a Gabriela Elizondo González, El libro vacío, de Josefina Vicens.

Gráfico

Gráfico

“Llegué a Josefina por la recomendación de otra ‘befora’. Leí Libro vacío, la historia de un hombre que quiere ser escritor, se compra un cuaderno para anotar sus ideas y otro en el que escribiría su libro oficial, pero al final se queda con un libro vacío; me causó mucho impacto, porque lo podemos ver en cualquier proyecto, sueño, uno mismo se traba, no te animas a dar el paso”, detalló Elizondo González, quien espera que su labor sea un granito de arena para que se reediten obras.

“El ideal es que las autoras que leemos tengan reimpresión o catalogación”, añadió.

Aún se critica a los booktubers

Las personas que acercan a la literatura a otros lectores en plataformas como TikTok y YouTube aún no son bien vistas por los críticos literarios; sin embargo, las integrantes de Librosb4tipos consideran que estos jóvenes que realizan dicha labor de divulgación en Internet representan una fuerza importante.

“Hemos visto cambios en los últimos ocho o 10 años, se sigue criticando mucho a la gente que hace difusión en Internet, porque no somos teóricos, es gente a la que le gusta leer, no todos tienen estudios en literatura, se discute el tipo de libros que se difunden; se nos dice ‘es que leen cualquier cosa, no leen a los clásicos, lo que es la buena literatura’.

“Hace años se discutía si la gente que hablaba de libros en Internet promovía la lectura y que la gente empezara a leer, hemos visto que sí, está colocando best sellers, que la gente se interese por los libros, sean las temáticas que les gusten; es innegable la influencia que tienen; se está convirtiendo en un motor importante de la industria, están dando a conocer a más autores”, finalizó Gabriela Elizondo González.