Anthony Hervey trae su virtuosa trompeta a NY Jazz All Stars 2024

DeQuinta Producciones de México en colaboración con Jazz at Lincoln Center presenta su segundo concierto del ciclo NY Jazz All Stars 2024, el cual tendrá lugar el próximo sábado 27 de abril en la Sala Cantoral a las 20:30 horas con la presencia del trompetista Anthony Hervey y su Quinteto, quien ha sido referido por Grammy.com como uno de los “10 artistas emergentes que hay que tomar en cuenta en estos años”. Wynton Marsalis ha dicho: “Anthony Hervey es un magnífico trompetista de primera clase”.

“Cuando las palabras fallan, habla la música... Es una parte importante de mi concepto y sonido”: principio que sustenta la faena de Hervey, instrumentista que ha cautivado al público de todo el mundo como sideman colaborando con músicos de la talla de Christian McBride, Jon Batiste, Michael Bublé o Wynton Marsalis. Graduado de la academia Julliard, donde perfeccionó su técnica instrumental hasta alcanzar el nivel académico de Maestría en el año 2020.

“Esta segunda gala estará llena de virtuosismo con un trompetista que desde su álbum debut Words from my Horn de 2023, ha demostrado ser uno de los jazzistas más notorios de Nueva York con proyecciones a nivel internacional. Ha sido comisionado para presentar composiciones en importantes ensambles: The Westerlies, Jazz at Lincoln Center y The Soapbox Presents: Stoop Sessions. Recibió reconocimiento de la Fundación American Society of Composers, Authors & Publishers, con mención honorífica en los Herb Alpert Young Jazz Composer Awards por la pieza ‘Brass Games’. Será un concierto memorable”, dijo en entrevista con La Razón, Eugenio Elias, curador musical del NY Jazz All Stars.

¿Instrumentista comprometido con la tradición jazzística impulsada por Jazz at Lincoln Center? Sí, es un arduo activista de la tradición del jazz. Con la voluntad de su creatividad, su dedicación inquebrantable y su talento excepcional, Anthony Hervey está destinado para dejar una huella indeleble en el mundo de la música.

¿Se presenta con formato de Quinteto? Anthony Hervey Quinteto completado por Nigel Hervey, sax alto; Joe Block, piano; Russell Hall, bajo; y Miguel Russel, batería. Jóvenes instrumentistas de reconocimiento con proyecciones internacionales. Han colaborado con importantes figuras del jazz: Wynton Marsalis, Ron Carter, Kendrick Scott, Jackie McLean y Branford Marsalis, entre otros. Músicos que mantienen una intensa agenda de presentaciones, tanto como regentes de bandas o como sideman para diferentes proyectos musicales y artísticos.

¿Habrá Clase Magistral? La clase magistral de entrada gratuita, estará a cargo de Theo Croker Quartet con la participación de Saúl Legorreta, guitarra; Pablo Castro, piano; Darío González, contrabajo; y Sebastián Soto, batería. Será a las 17:00.

Concierto de Anthony Hervey Quinteto