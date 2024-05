Argentina Durán redescubre la riqueza del patrimonio musical mexicano

Argentina Durán (Xalapa, Veracruz, 1996), representante de la nueva generación de intérpretes de música de concierto en nuestro país y segunda mujer pianista que alcanza la posición de titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, lanza el fonograma Rapsodia Mexicana (Bravo Music, 2024) —producción de Rosino Serrano y José Luis Esquivel—conformado por un cuadro de obras de raigambre romántica, impresionista y nacionalista rubricadas por Manuel M. Ponce, Felipe Villanueva, José Rolón, Sergio Cárdenas, Alejandro Corona, Luis G. Jordá, Alfredo Carrasco, Mario Ruiz Armengol y Jesús Corona.

Sonoridad que recrea momentos significativos, estilos diversos y codificaciones de la riqueza melódica/armónica de la nación patentada en la Sala Silvestre Revueltas de los Estudios Churubusco, recientemente reacondicionada con tecnología de vanguardia. Grabación ejecutada con el extraordinario piano clásico Yamaha CFX, que se distingue por ser la primera que utiliza en México los procesos de registro de audio inmersivo Dolby Atmos.

“En realidad, tocar el Yamaha CFX y utilizar el sonido inmersivo me dio mucha confianza al saber que podía brindar a los escuchas una experiencia sonora única en el objetivo de reinterpretar y, asimismo, redescubrir la riqueza del patrimonio musical mexicano. Estoy muy agradecida con los productores. Las melodías y los ritmos mexicanos se convierten en el latido del alma de este disco que he grabado conminada por emociones múltiples”, dijo a La Razón Argentina Durán, maestra en Interpretación de Música Mexicana de Concierto del Conservatorio Nacional.

¿Cómo fue el trabajo de la selección del repertorio? Arduo y emocionante. Yo quería un disco novedoso que se insertara en el lenguaje clásico tradicional, de ahí partió la búsqueda de las partituras de composiciones de músicos muy conocidos y de otros que no son tan conocidos como el mismo Jesús Corona, autor de Rapsodia Mexicana.

Argentina Durán posó con esta vestimenta para la portada del álbum. Foto: Argentina Durán

¿Pieza que usted descubrió en su infancia? Cuando era niña tuve el privilegio de escuchar esa composición y saber de la existencia de Jesús Corona. Muchas emociones y paisajes me arroparon en ese entonces. Obra que obliga al oyente a acercarse con sentido contemplativo por el sortilegio de su motivo melódico. Me dije, algún día la interpretaré y aquí está, permanecía inédita, ahora es el centro de este disco. La sublimidad de su estructura de transparentes y selectos conformes no deja indiferente a nadie. Ahora que la grabé, regresé a la infancia, a esos horizontes que están muy adentro de mí.

Hay un tributo a mi tierra natal por eso incluyo compositores veracruzanos. Con estas partituras reafirmé la sensibilidad y el sortilegio oculto de sus armonías

Argentina Durán, Pianista

Ponce, Cuatro Danzas Mexicanas; Jordá, Danzas Nocturnas; Armengol, Baila Tristeza; Carrasco, Romanzas sin palabras; Cárdenas, Marchita El Alma..: composiciones arropadas de nostalgias y gozosa acentuación melódica. ¿Por qué las escogió? Por el desborde de sus alegorías románticas. Hay un tributo a mi tierra natal por eso incluyo compositores veracruzanos. Con estas partituras reafirmé la sensibilidad y el sortilegio oculto de sus armonías. Algunas son mis cómplices de viajes con el piano a cuestas; otras, las he incorporado con entusiasmo recientemente a mi repertorio.

¿Qué ha pasado con aquella niña que a los 11 años interpretó a Haydn y ahora nos entrega este disco de imaginaciones pianísticas entrañables? He querido siempre ser aquella niña que interpretó con la Orquesta Sinfónica de Xalapa el Concierto en do mayor de Joseph Haydn. Quizás tengo más madurez técnica; pero, no quiero perder el asombro de aquella niña ante el piano.