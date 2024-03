Arnoldo Kraus recorre los trances de la existencia

El médico, docente, articulista y escritor Arnoldo Kraus (Ciudad de México, 1951) lanza La Vida. Un repaso (Ediciones Cal y Arena, 2023), cuaderno que transita por las coordenadas de la especulación ensayística, la memoria, la narración, la crónica, lo aforístico y la introspección con el designio de abordar la enfermedad, la familia, el dolor, la agonía, el exilio, la amistad y la muerte. Folios desbordados de emociones, gozos, pasiones y ternuras rubricados en una prosa transparente acechada por sugestivas alegorías de la complejidad de la existencia.

“Siempre es un regocijo leer a Arnoldo Kraus. Su extraordinario corazón y su prosa a la vez elocuente y sencilla nos enseñan a buscar en el mundo la ética de lo impredecible. Encontré en este libro la nitidez de una memoria llena de fascinación por los demás apareciendo como milagros de su vida. Anda por él un tesoro de hallazgos. Es un lujo acompañar su mundo. Alegra, emociona y otra vez nos reta con su valor y su inteligencia”, asienta la escritora Ángeles Mastretta.

“Reflexiono en este libro sobre temas acuciantes como los exilios, las migraciones de familias que parten a otros sitios y se fraccionan, se dispersan. Vivimos en un mundo turbio, asediado por el dolor. En estas páginas hojeo la vida: es necesario hacerlo para vigorizarla y enmendarla desde las voluntades del amor”, expresó en entrevista con La Razón Arnoldo Kraus, autor también de La morada infinita. Entender la vida. Pensar la muerte (2019).

¿Folios que nacen de la necesidad de rememorar episodios familiares? La pretensión central es exponer y dilucidar las complejas franjas de la vida. Hablo de la agonía de mis padres migrantes, quienes tuvieron que huir de Polonia por los incidentes de la Segunda Guerra Mundial. Quizás ése sea el motivo que impulsó la escritura de este libro.

¿Oliva, la protagonista, alter ego de Arnoldo Kraus? Me apego al principio de que el narrador no es el autor. Oliva no es más que una estrategia que utilizo para contar los episodios que conforman el libro. Ella, las amigas y las hermanas crean una red de complicidades afectivas, sueñan y huyen de lo banal.

¿Repaso melancólico por las encrucijadas de la vida? No hay pesimismo en este recorrido; pero, hay una disertación por la soledad, la muerte, la enfermedad y el implacable transcurrir del tiempo desde una mirada introspectiva que dialoga con el pasmo de la existencia humana. La peregrinación forzada deja secuelas de añoranza, desgarros y animosidades: cuando una familia tiene que dejar su espacio materno, todo se desmorona, todo se va al vacío. Sin presente el pasado desaparece: el acontecer es incierto.

¿Muestrario de una ‘memoria herida’? Sí, los desplazados por la fuerza, siempre cargan con un pesado fardo que yo llamo memoria herida, que estimula y abre nuevas rutas: permite reconocer el presente y presagiar el mañana.

¿Cómo fue el proceso de escritura? Todo parte de la necesidad de sentir y repasar el pasado. Éste es un libro que escribí desde el gozo. Contrario a otros libros míos, aquí me desnudo amparado por las dispensas de la ficción.

La vida. Un repaso