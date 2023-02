Artista chileno usa inteligencia artificial para crear obras, ¿cómo logró hacerlo?

Fotografías que recordaban a un álbum antiguo, pero en el que hay hombres demostrándose afectos: abrazados, dándose un beso en la mejilla, tomados de la mano o besándose, llamaron la atención en Zona Maco y sorprendieron aún más al saber que fueron creadas por una inteligencia artificial.

¿Cómo fue posible hacer estas imágenes?, el artista chileno Felipe Rivas San Martín, cuyo trabajo creativo se encuentra en constante experimentación con las nuevas tecnologías, usó esta innovación para hacer “realidad”, por lo menos de manera ficticia, un archivo negado, el de la comunidad queer y LGBT+, a la cual hace 100 años se le prohibió o censuró este tipo de imágenes.

Foto de la serie Un archivo queer inexistente (2022). Foto: Felipe Rivas San Martín

“Este proyecto es el más reciente, involucra modelos de inteligencia artificial que generan la imagen, la que yo uso es una generadora de imagen a partir de textos, una especie de indicaciones textuales que le das a la inteligencia artificial para que genere lo que quieras, en este caso es un archivo queer, LGBT, latinoamericano del pasado, que es un archivo que no existe por las condiciones de violencia, discriminación, que ha marcado la cultura y sobre todo la del pasado, se sitúa hace cien años atrás, es ficticio”, explicó Rivas San Martín, en entrevista con La Razón.

El artista usa la Inteligencia Artificial para recrear con personas inexistentes ese archivo como una manera de reivindicar esas expresiones que en su momento no eran permitidas.

Foto de la serie Un archivo queer inexistente (2022). Fotos: Felipe Rivas San Martín

“Queda mucho por hacer en esta época, pero personas que vivieron en generaciones anteriores la tuvieron más difícil que nosotros, y una de esas manifestaciones de esas condiciones es que no pudieron construir un archivo, esas imágenes estaban prohibidas, no es que no hayan existido esas muestras de afecto, esas manifestaciones de género.

"Éste es un ejercicio que llamo de retrofuturismo, porque utiliza tecnologías muy recientes que se plantean hacia el futuro, que tienen una narrativa que están mirando hacia delante, pero yo repienso ese pasado como estrategia de reivindicar esa memoria negada, si hay gente de esas generaciones o de otros momentos y se sienten identificadas con esas imágenes para mí es bastante valioso”, compartió.

Foto de la serie Un archivo queer inexistente (2022). Fotos: Felipe Rivas San Martín

Aunque en un inicio Rivas San Martín cuenta de una manera muy simple cómo la inteligencia artificial creó las imágenes que llevó a Zona Maco, profundizando más en el proceso fue posible conocer que no fue sencillo, antes de llegar a las fotos finales hubo un proceso de prueba y error hasta que se dio con lo que buscaba.

También hubo diversas tecnologías que se usaron de manera simultánea: un conjunto de algoritmos programados por ingenieros informáticos que construyeron un modelo de procesamiento informático; una base de datos con imágenes con las que dicho modelo fue entrenado; un sistema de reconocimiento y la Inteligencia Artificial entrenada para crear las fotografías.

Hay un margen de error en la imagen que me parece valioso, a simple vista las imágenes son verosímiles, pero cuando empiezas a mirar a detalles te das cuenta de estas imperfecciones, que develan que hay una cosa de no calza, el trabajo de la inteligencia artificial

Felipe Rivas San Martín

Artista

Felipe Rivas San Martín nació en Chile y su trabajo emerge de la intersección entre crítica queer, el archivo, la tecnología y la descolonialidad. Creó Los errores de Goya I y II, una pintura asistida por Inteligencia Artificial.