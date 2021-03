Astor Piazzola, el bandoneonista que llevó la libertad creativa al tango

Astor Pantaleón Piazzolla: bandoneonista y compositor argentino que hoy cumpliría 100 años. Uno de los músicos más importantes del siglo XX, creador del Nuevo Tango. Creció en Nueva York: allí tuvo sus primeros contactos con un bandoneón, el cual comenzó a tocar desde muy niño.

“Mi nombre es Astor Piazzolla. Nací en Argentina, crecí en Nueva York y mis padres vinieron de Trani, Italia. Muchos piensan que este extraño instrumento es un acordeón, pero es un bandoneón. Lo inventaron en Alemania, en 1854, para tocar música religiosa en las iglesias. Después, lo llevaron a los prostíbulos en Buenos Aires: vida surrealista de este instrumento. Desde que nació, el tango estuvo en los night clubs y en los cabarets”, decía el compositor de “Muerte del Ángel”.

Buenos Aires, 1938. Un bandoneonista de Aníbal Troilo cae enfermo. Hay que conseguir un músico para cubrir el lugar. Un desconocido joven de 17 años, Astor Piazzolla, logra la audición: escala el tablado, nervioso acaricia el bandoneón, lo coloca entre las piernas: le exigen un repaso por el repertorio de la orquesta de tango más importante del momento: después de 40 minutos de ejecutar piezas de Troilo, consigue ocupar el atril vacante.

Homenajes

Piazzolla100 (Colonia, Alemania)

Cuándo: 12 de marzo, 13:00 horas (tiempo de México)

Dónde: www.wdr-funkhaus- orchester.de



Piazzolla plays Piazzolla

(Teatro Colón, Argentina)

Cuándo: 11 de marzo, 17:00 horas (tiempo de México)

Dónde: teatroco lon.org.ar



Piazzolla 100 años (Teatro Colón, Argentina)

Cuándo: 20 de marzo, 17:00 horas (tiempo de México)

Dónde: teatroco- lon.org.ar

“Traete un traje azul”, le dicen. Inicio de la transcendente trayectoria del hijo de Nonino.

La noticia emociona al novato bandoneonista, los dedos se le desanudan, del fuelle del Instrumento brotan los afines de “Rhapsody In Blue” (Gershwin): cántico que recrea a Nueva York. Los músicos de la orquesta no entienden esos conformes disonantes que empalman la tradición tanguera con el jazz estadounidense: “Pibe, no te enredés: dejás esas cosas para los norteamericanos”, le gritó alguien. Piazzola no le hizo caso.

La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón Astor Piazzolla

Bandoneonista y compositor

Desde la adolescencia escucha a Johann Sebastian Bach. Participa como extra en la película El día que me quieras por invitación de Carlos Gardel, quien lo invita a la gira por Sudamérica: los padres no lo autorizan. Decisión atinada: Gardel muere en un trágico accidente aéreo en Medellín. En 1940, acude a la residencia porteña del pianista Arthur Rubinstein con las partituras de un concierto que había escrito homenajeándolo. El célebre concertino le aconseja que debe estudiar. Encuentro con Alberto Ginastera, quien lo guía por las teorías y técnicas en composición, orquestación y armonía. Gana el Concurso Fabien Sevitzky: viaje a Europa para estudiar armonía y música clásica con la directora de orquesta francesa Nadia Boulanger.

Años 50/60: los tangueros tradicionales lo acusan de ser “el asesino del tango”, señalan que sus piezas son una “aberración de música híbrida con exabruptos de armonía disonantes”. Piazzolla responde: “Es música contemporánea de Buenos Aires. Sí, es cierto, soy un enemigo del tango; pero, del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no”.

. Gráfico: La Razón de México

El proyecto que ronda en la cabeza de Piazzolla en aquellos años de formación, se centra en evolucionar al tango desde la perspectiva melódica-armónica y en la concepción estética, a través de armonías modernas, el ritmo del jazz y la música clásica contemporánea (Bartók, Stravinsky, Ravel...) en confluencia con el ‘regionalismo musical’ impulsado por el mexicano Carlos Chávez, el brasileño Heitor Villa-Lobos, el argentino Ginastera y el español Manuel de Falla, entre otros. Hay una obsesiva búsqueda de una voz propia que, años después, lo acreditaría como uno de los músicos más revolucionarios del siglo XX.

Con su Orquesta Típica explora en la síncopa y en el uso del contrapunto que le valieron aplausos de Osvaldo Pugliese y Horacio Salgán. El prestigioso compositor Aaron Copland lo agasaja después de escuchar a la orquesta, en una visita por Buenos Aires. En los 60, ya era indistintamente aplaudido y atacado. Había taxistas, por ejemplo, que se negaban a tomarlo como pasajero “por lo que le había hecho al tango”, advertían. Algunos colegas lo repudiaban: Astor, de carácter irascible, no dudaba en liarse a golpes con sus contrincantes.

Inmoderación creativa de un compositor/bandoneonista en efervescencia que se imbuye en diferentes trabajos: giras, grabaciones, bandas sonoras para películas, conciertos, ópera...: María de Buenos Aires, Verano porteño, Estaciones de Buenos Aires, Concierto para Bandoneón y Orquesta, Tangology, Live at Cine Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Astor Piazzolla en el Teatro Colón, Melenita de Oro... Gira por Estados Unidos con comentarios positivos de los jazzistas Cannonball Adderley y Jim Hall.

Etapas de su vida

Los momentos emblemáticos.

1924. Su familia se mudó a Nueva York, Estados Unidos, donde aprendió su tercer idioma, el inglés. También hablaba italiano.

1927. Su padre le compró un bandoneón en una casa de empeños, luego de que Piazzolla se sintiera excluido de los deportes.

1933. Comenzó a tomar clases de música con Bela Wilda, con quien, aseguró, aprendió a “amar a Bach”.

1938. Ingresó como bandoneonista en la orquesta de Aníbal Troilo y un año después comenzó a estudiar con Alberto Ginastera.

1943. Creó su primer arreglo, “Inspiración”, que fue grabado por la orquesta de Troilo con armonías clásicas.

1944. Dejó la orquesta de Aníbal Troilo y decidió desvincularse de la formación que ahí había recibido.

1946. Formó su primera orquesta y compuso música de películas y “El desbande”, el primer tango nuevo.

1955. Formó el Octeto de Buenos Aires con el cual quiso romper todos los esquemas musicales que en ese tiempo regían en Argentina .

1963. Ganó el Premio Hirsch por su “Serie de tangos sinfónicos”, los cuales estrenó bajo la dirección de Paul Klecky.

1968. Compuso la operita María de Buenos Aires, la cual marcó el inició de su labor con Horacio Ferrer.

1973. Sufrió un infarto que lo obligó a reducir su actividad artística. Decidió mudarse a Italia.

1985. Obtuvo el Premio Konex de Platino como el mejor músico de tango de vanguardia, en Argentina.

1990. Sufrió una trombosis cerebral, por lo que fue internado en París. Dos años después, el 4 de julio, falleció.

Curioso por la experimentación de nuevas resonancias, en los 60/70 grabó una veintena de placas, que consolidaron el sonido del Nuevo Tango. Tres momentos cruciales: “Adiós Nonino” (1959): su más inspirada obra por la muerte del padre. Tango de tristeza punzante con referencias de George

Gershwin por los afines y la presencia de ecos asonantes. “Libertango” (1974): ‘libertad’ y ‘tango’, blasones de la autonomía creativa que buscaba al crear el tango nuevo. Summit (1974) con el saxofonista barítono Gerry Mulligan: fusión del nuevo tango con las influencias del jazz. “Disco memorable de rara belleza, evento único”. Escucho los fragores afligidos y donosos de “Biyuya”, “Tangata”, “Fuga y misterio”, “Arrabal”, “Oblivion”, “Lunfardo”, “Milonga del ángel”, “Buenos Aires hora cero”, “Balada para mi muerte”... Piazzolla, cien años: crónica de la libertad del bandoneón.

The Paq-Man's Korner presents "Tributo a Piazzolla" Part.1

Para poder ver el video es necesario entrar a Facebook, dar click a la siguiente publicación: