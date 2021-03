Morris Gilbert: No podría aguantar un tercer cierre de teatros

Para el productor Morris Gilbert un tercer cierre de teatros sería insoportable por lo que se vería obligado a bajar el telón en Mejor Teatro de manera definitiva. Por ello, pese a que un 20 por ciento de aforo es insuficiente, alista la reanudación de operaciones con Ghost, la sombra del amor, Toc Toc y el preestreno de Pequeñas grandes cosas, pues lo importante es reactivar la industria.

“Ahorita ya no alcanza, nos hemos acabado las reservas habidas y por haber, desde luego estamos conscientes que podría haber un tercer cierre y pienso que si viene estamos hundidos, no podríamos soportarlo más porque no habría forma de salir adelante. No podría aguantar otro cierre, éste sería definitivo, espero que no suceda”, expresó ayer en conferencia de prensa en el Teatro San Rafael.

El teatro ha sido estigmatizado como un lugar de alto contagio, pero no hay ninguna razón para que no funcionen, son lugares seguros



Morris Gilbert

Productor

Gilbert señaló que para volver, tanto trabajadores como actores y equipo creativo tuvieron que reducir su sueldo y se bajó el precio de los boletos para incentivar que el público vuelva a los teatros.

“Todos los precios los hemos bajado lo más posible porque entendemos que la gente está lastimada del bolsillo, lo que importa ahorita es renovarnos y renacer.

“Pendemos del hilo de una araña porque es un año de financiar gastos, por eso estamos abriendo, vamos a generar recursos”, expresó.

Morris Gilbert reanuda actividades el próximo 25 de marzo en el Teatro San Rafael con el musical Ghost, la sombra del amor, el cual tuvo su preestreno el pasado 16 de diciembre, dos días antes de que la Ciudad de México volviera a semáforo rojo.

Confía que para esa fecha, tal como lo han dicho Vanessa Bohórquez, secretaria de Cultura de la CDMX, y Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno local, se pueda tener funciones con 30 por ciento de aforo. Sin embargo, si no es posible regresará con 20 por ciento.

Mejor Teatro también presentará sólo durante Semana Santa dos puestas en escena, Toc Toc y Pequeñas grandes cosas. Ésta última estaba a punto de preestrenarse en diciembre pasado.

“Queremos que conozcan Pequeñas grandes cosas. Nos urge que el mundo vaya a verla, es conmovedora, es la obra perfecta para ir a llorar juntos, si quieren hacer catarsis, ésa es la puesta en escena”, destacó.