Benito Taibo: Sigo mirando al mundo con los ojos del asombro

Para el escritor, periodista y promotor de la lectura Benito Taibo, la literatura es de “esos amores incurables” que le han salvado la vida, que le permiten mirar con otros ojos y deconstruirse de los atavismos culturales frente a la revolución de las mujeres.

“Hoy estoy en proceso de deconstrucción, he sido par, cómplice, solidario, mi casa era feminista sin lugar a dudas, pero tengo un montón de cosas que cambiar, pequeñas actitudes que ni siquiera nos damos cuenta, que están en lo más profundo, en los micromachismos”, comentó Taibo en entrevista con La Razón en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca.

Esa deconstrucción en la que actualmente está, afirmó, ha sido gracias a la literatura y los libros, que le han “permitido mirar con otros ojos, no sabes cuánto lo agradezco, algunos dicen, ‘chango viejo no aprende truco nuevo’, en este caso este chango viejo aprende un montón, todos lo días sigo mirando al mundo con los ojos del asombro, sigo intentando encontrar lo extraordinario en lo ordinario”, agregó.

El autor de Vivos y suicidas, Cómplices y Desde mi muro se encuentra en Oaxaca, porque lleva por primera vez a una feria del libro su más reciente antología Pasar inadvertido, en la que incorpora poemas desde los años 80 hasta julio de 2022.

Pasar inadvertido (antología) Foto: Especial

Pasar inadvertido (antología)



Autor: Benito Taibo

Género: Poesía

Editorial: Seix Barral

Año: 2022

“Escribo poesía desde que tengo 16 años, junté dos de los libros que tenía, más un montón de poemas que encontró mi mujer y me fue ayudando a poner ahí. Hay de todo, el último poema que está en la antología lo escribí en julio de este año, en un viaje que fuimos a España tuvimos una muy bella sesión de lectura de poesía en aquel país con Luis García Montero, un grandísimo poeta, con el cantautor de Siniestro Total (Miguel Costas), escribí ese poema para cerrar esa sesión poética”, compartió Taibo, quien pese a que un importante número de lectores, principalmente jóvenes lo siguen, no se considera ni un profeta ni rockstar.

Taibo contó que así como la literatura, la poesía ha sido parte vital de su vida, porque “es el alambique de las palabras, nos salva, nos pone un cobijo o una almohada de clavos para tener chidísimas pesadillas, la poesía es ese instrumento mágico y maravilloso que obra milagros laicos, espectaculares, que no tiene que ver con las divinidades sino con los seres humanos”.

El autor de Querido escorpión, si bien se considera un lector que un buen día “cerró los ojos y saltó al vacío” para ser “recibido por montones de abrazos” que lo recibieron abajo, afirmó que el “oficio” de escritor es algo que sigue y continuará presente en su vida, porque se ha dado cuenta que no le basta un solo mundo.

“Fernando Pessoa decía ‘la literatura existe porque el mundo no basta’, a mí no me basta el mundo, necesito otros mundos que salen de mi cabeza, que me soplen esos personajes sus historias al oído”, señaló y confesó que ahora mismo ya hay personajes que está escuchando, pero es precavido y decide no contar sobre éstos porque apenas los comienza a oír muy lejanamente.

Gracias a esos personajes que le hablan directamente o que lee en otros autores sigue agradeciendo a la literatura como lo hizo hace 10 años en el libro Persona normal, que presentó el sábado pasado en la FIL Oaxaca.

“Un libro que está 10 años presente es una cosa rara, no tengo menos que agradecerlo. Por mucho tiempo no supe que significaba Persona normal, hoy lo sé, es mi carta de amor a la literatura, es decirle, señora literatura, gracias por haberme salvado la vida tantas veces, gracias por lo que hiciste por mí, por haber encontrado caminos en medio de las encrucijadas, por haberle dado luz a la oscuridad, por permitir que mi corazón latiera al ritmo de los otros corazones, que yo quiera besar con otros labios, mirar con otros ojos, oír con otros oídos”, reiteró Taibo.