Ecologistas ahora lanzan puré de papa a cuadro de Monet

Associated Press

Manifestantes que exigen medidas contra el cambio climático le arrojaron ayer puré de papa a una pintura de Claude Monet en un museo alemán para protestar por la extracción de combustibles fósiles, pero no dañaron la obra de arte, ya que estaba protegida.

Dos activistas del grupo Last Generation, que le ha pedido al gobierno alemán tomar medidas drásticas para proteger el clima y que se dejen de usar los combustibles fósiles, se acercaron a Les Meules, de Monet, en el Museo Barberini de Potsdam y arrojaron una sustancia espesa sobre la pintura y su marco dorado.

Posteriormente, el grupo confirmó por Twitter que la mezcla era puré de papa. Los dos activistas, ambos con chalecos naranjas de alta visibilidad, también se adhirieron con pegamento a la pared debajo de la pintura.

“Si se requiere una pintura —a la que se le han arrojado puré de papa o sopa de tomate— para hacer que la sociedad recuerde que el uso de los combustibles fósiles nos está matando a todos: ¡Entonces les daremos puré de papas en una pintura!”, escribió el grupo en la red social, junto con un video de lo ocurrido.

. Gráfico: La Razón de México

En total, cuatro personas estuvieron involucradas en el incidente, según la agencia de noticias alemana DPA.

El Museo Barberini informó más tarde que, gracias a que la pintura estaba cubierta por un cristal, el puré de papa no le causó ningún daño. Se prevé que la obra, parte de la serie Almiares de Monet, vuelva a exhibirse el miércoles.

“Si bien entiendo la preocupación urgente de los activistas frente a la catástrofe climática, estoy conmocionada por los medios con los que intentan dar peso a sus demandas”, expresó alarmada la directora del museo, Ortrud Westheider, en un comunicado.

La policía le aseguró a DPA que había respondido al incidente, pero no hubo más información disponible sobre arrestos ni cargos.

Ésta es la obra de arte más reciente en un museo en ser blanco de activistas climáticos para llamar la atención sobre el calentamiento global.

El grupo británico Just Stop Oil (Tan sólo detengan el petróleo) arrojó sopa de tomate a Los girasoles, de Vincent van Gogh, en la Galería Nacional de Londres hace algunos días.

Los activistas de Just Stop Oil también se adhirieron al marco de una copia de La última cena, de Leonardo da Vinci, en la Royal Academy of Arts de Londres, y a The Hay Wai, de John Constable, en la Galería Nacional.