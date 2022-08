Celebran el mes patrio con joyas de la ópera mexicana

Con el fin de celebrar el mes patrio y a su vez dar a conocer importantes óperas mexicanas, la Compañía Nacional de Ópera presenta una gala que recorre tres siglos de este arte en nuestro país con joyas del repertorio compuestas por Melesio Morales, Ricardo Castro, Daniel Catán y Federico Ibarra.

“Resulta ser sorpresivo para mucho de nuestro público, para muchas personas, el hecho de oír hablar de ópera mexicana, existe esta concepción de que la ópera es sobre todo italiana, por eso es muy importante para nosotros poner en relieve en esta gala de selecciones importantes del catálogo operístico, poner al alcance del público toda esta riqueza estilística, esta gama de colores que nos ofrecen los compositores nacionales”, resaltó ayer en conferencia de prensa vía Zoom, Alonso Escalante, director de la Compañía Nacional de Ópera.

La Gala de Ópera Mexicana de este 2022, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de septiembre a las 17:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, incluye fragmentos de IIdegonda, de Melesio Morales; Atzimba, de Ricardo Castro; La hija de Rappaccini, Il Postino y Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán, así como Antonieta y Alicia, de Federico Ibarra.

Se trata de una gala que tiene como propósito poner un acento que nos ha interesado mucho hacer en nuestras temporadas más recientes, dar a conocer parte de ese catálogo operístico nacional

Alonso Escalante, Director de la Compañía Nacional de Ópera

“El programa reúne distintas etapas y estilos; sin embargo, a pesar de ser ecléctico en lo musical, logra tener una redondez por el discurso musical de los compositores que estamos seleccionando de distintas épocas, momentos de la historia, que además abordan temáticas muy distintas. Pensamos además en las cuatro magníficas voces que tenemos, parte del esqueleto de la gala fue que tenemos a estos cuatro magníficos cantantes con nosotros y ver qué podíamos hacer para que luciera el instrumento de cada uno de ellos”, resaltó Iván López Reynoso, director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

En la gala participarán la soprano Marcela Chacón, la mezzosoprano Vanessa Jara, el tenor Alan Pingarrón y el barítono Jesús Suaste, acompañados por la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, con la dirección coral de Alfredo Domínguez y concertadora de Iván López Reynoso.

El reconocido barítono Jesús Suaste, quien participa en la escena de las alegorías de la ópera dedicada a Antonieta Rivas Mercado, señaló que es una de las partes emocionalmente más difíciles, porque son las voces que atormentan a la destacada promotora cultural que se suicidó en la Catedral de Notre Dame, en París, Francia.

“Las alegorías simbolizan los tormentos que puede tener en la mente un suicida para poder tomar una decisión de ese calibre, esas alegorías la humillan, la ofenden, se burlan de ella, de sus amores. Es esta trinidad de figuras llenas de tormento que están en la mente de un suicida. Me parece que tanto el manejo vocal y del tejido coral que tiene este apartado, junto con la participación del coro y la orquestación, conforman un torbellino tormentoso que no se le desea a ninguna persona, es uno de los momentos más dramáticos que me ha tocado cantar”, explicó Suaste.