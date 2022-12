Ceniza roja, libro sobre el sombrío proceso de duelo, el mejor del 2022

Año 2022: pospandemia inconclusa. Tercer periodo de la crisis sanitaria, quizás con ciertas señas paliativas, pero todavía con presencia latente. La calamidad de la Covid-19 produjo menoscabos considerables en la industria editorial en todo el mundo. No obstante, los libros impresos en lengua española tuvieron presencia más o menos rentable en el mercado con un balance positivo. Los sellos españoles, argentinos, chilenos, peruanos o mexicanos —principales áreas editoriales en castellano— siguieron apostando por el formato Ebook. Presentamos una recapitulación de las mejores publicaciones aparecidas en México en el transcurso de estos doce meses. Repasamos las columnas El Convite/Las Claves —publicadas en este diario—y establecimos un diálogo con escritores, libreros e impresores para conformar dictámenes técnicos en balance con el laudo de lectores: nuestro punto de vista estableció precisiones. No pretendemos cifrar un sumario único. Exteriorizamos un compendio de publicaciones que marcaron tendencias por los valores estéticos durante 2022. Todo repertorio antológico es fragmentario. Toda clasificación es parcial. Aquí están los títulos que dejaron huellas por su calidad literaria, no por el volumen de ventas ni por la popularidad.

Ceniza roja

Socorro Venegas. Diario. Páginas de Espuma

Socorro Venegas encontró un cuaderno que había escrito hace 23 años tras la muerte de su primer esposo, nacimiento de Ceniza roja: bitácora de evocaciones de una mujer desavenida al dolor de la pérdida arropada en el ánimo de la sobrevivencia, quien ha visto el deceso del hombre amado entre sus brazos. Diario arropado por una cautelosa mirada poética en que improntas de recordaciones van tejiendo el brumoso proceso del duelo en oscilaciones del acaso de la espera y la búsqueda de la esperanza en la soledad escrita. La franqueza atraviesa las espirales del quebranto en estos folios: consonancias de una música callada —enmudecida, frágil, huérfana— en las gradaciones de unas “noches frías, metálicas” pulsadas por la ausencia del ser querido. Ilustraciones de Gabriel Pacheco: retratos de los silencios del dolor.

Ceniza roja

El peso de vivir en la tierra

David Toscana. Novela. Alfaguara

Lúdico homenaje a la literatura rusa. Personajes arropados por el azaroso deseo de la aventura. Frondoso itinerario de referencias, citas y guiños de novelas, textos líricos y cuentos del significativo legado de Gogol, Tolstói, Dostoievski, Chéjov, Babel... Trama edificada a partir de la muerte de los tres cosmonautas soviéticos de la estación espacial Sályut en 1971. Nicolás cambia su nombre por Nikolái Nikoláievich y con unos cómplices prepara un ‘viaje’ para representar su propia ‘puesta en órbita’: evasión de su circunstancia hasta agrietar las fronteras entre la ficción y la realidad.

El peso de vivir en la tierra

A veces despierto temblando

Ximena Santaolalla. Novela. Random House

Premio Mauricio Achar Literatura Random House 2021 que aborda las secuelas de los entrenamientos de milicianos de élite a través de trece personajes, los cuales fueron protagonistas y/o víctimas de la violencia de los kaibiles guatemaltecos durante la sanguinaria dictadura de Efraín Ríos Montt. Episodios de cómo el Estado entrenó a estos militares con el objetivo de deshumanizarlos hasta convertirlos en personas sin escrúpulos y estimularlos a la represión y terror hacia la población civil.

A veces despierto temblando

La débil mental

Ariana Harwicz. Novela. Dharma Books

La débil mental, segunda novela de la “trilogía involuntaria” que Harwicz ha conformado con Mátame amor y Precoz. Delirante narración en primera persona desbordada de compases, improntas verbales, mareos y exaltaciones espirituales. Extraña fábula de concomitancias con John Cage y contigüidades con Samuel Beckett, Lautréamont y el free jazz.

La débil mental

Cristal, ironía y Dios

Anne Carson. Poesía. Vaso Roto

La poeta canadiense Anne Carson en otro cuaderno de perspicaz mirada sobre lo femenino. Ingenioso atlas imbuido en irónicas impresiones que conversan con Esquilo, Homero, Aristófanes, Aristóteles. Pensar el mundo bajo el lienzo de las alegorías clásicas, la metafísica y secuelas de lecturas. Susurros entrañables: voz que ilumina los oscuros e inexplorados túneles del ser. Imaginativa y acompasada traducción de Jeannette L. Clariond.

Cristal, ironía y Dios

Ceniza en la boca

Brenda Navarro. Novela. Sexto Piso

Novela que narra una cruzada marcada por improntas emocionales en los espacios del abandono, el furor, los afanes, las pérdidas, el exilio, la xenofobia, la desigualdad, el duelo y la desilusión. Discurso narrativo incisivo, oscilante, demoledor y visceral arropado en un lirismo de desgarradora belleza. Brenda Navarro irrumpe en la narrativa mexicana de manera convincente.

Ceniza en la boca

Mi Dios no ve

Raúl Zurita. Poesía, ensayo, autobiografía. Vaso Roto

Cuaderno del gran poeta chileno Raúl Zurita: viaje por su obra lírica y ensayística en edición de Héctor Hernández Montesino. Textos de vibraciones terrenales, de imaginativa devoción, de imágenes inquietantes, de registros alucinantes, de sinuosas grafías y sueños arropados por acordes de vientos danzantes. El autor de Anteparaíso en todas las coordenadas de su desnuda soledad telúrica.

Mi Dios no ve

Feral

Gabriela Jáuregui. Novela. Sexto Piso

Discurso narrativo turbulento enmarcado en una tensión en que lo retrospectivo se entronca, se empalma, con el porvenir. Asilvestrados y cimarrones después de la domesticación: estado salvaje que explica las deshechas imágenes del presente. Salir del sueño para recorrer los oscuros pasadizos de las galerías del tiempo. Jáuregui entrega una novela en que el lenguaje es testimonio y resistencia.

Feral

Adoniada

Adonis. Poesía. Vaso Roto

Autobiografía lírica y filosófica del más grande poeta vivo en lengua árabe. Adonis se aventura en una travesía por espacios y ciudades (Beirut, Sicilia, Grecia, Londres, Nueva York, París, Éfeso, Damasco...) que se transmutan en azogue de su alma. Diálogo con Rilke, Conrad, Baudelaire, Homero, Rimbaud, Dante o Abu Nuwas para entrever las sombras del mundo actual y subrayar que la verdad habita en el asombro, el quebranto y el extravío.

Adoniada

Lealtad al fantasma

Enrique Serna. Cuento. Alfaguara

Siete relatos que exploran gestos machistas, dilemas morales y tentaciones; despliegue de franjas eróticas, idolatría y odio. Cuentario habitado por personajes poseídos y acechados por fuerzas sobrenaturales que vulneran los gestos rutinarios de sus vidas. El donjuanismo, el erotismo, la doble moral, el deseo y, sobre todo, la arrogancia de la masculinidad ridiculizada desde la apelación a la ironía. Certero dibujo de pasiones tragicómicas.

Lealtad al fantasma

Testamentum

Efraín Bartolomé. Poesía. Universidad Autónoma de Querétaro

“Aquí y desde aquí me preparo a partir // Viví lo suficiente y tal vez más // Me retiro del mundo // Voy a nacer y ésta es mi despedida”: suscribe el poeta Efraín Bartolomé en este poemario-viaje que inicia en “la casona de la infancia” y se interna en el “Gozo el rumor del agua” y en “las zonas de silencio”. Estrofas escritas con sangre o luz desde los decires de la Diosa en la búsqueda de la alucinación deslumbrante.

Testamentum

La banalidad de los hombres crueles

Norma Lazo. Novela. Lumen

Novela cuya trama transcurre dilucidada a través de incidentes protagonizados por personajes escoltados por el abandono, la fragilidad, la angustia y la nostalgia. Fabulaciones entretejidas con trances de reclusión, suplicio, quebrantamiento y fanatismo en tres países y tiempos diferentes. Crónica de tres existencias coligadas por la presencia de la crueldad humana y la soledad acechante en diálogo con lo infausto.

La banalidad de los hombres crueles

Las lágrimas de las cosas

Jeannette L. Clariond. Poesía. New York Poetry Press

Poemario ganador del Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2020. Encrucijadas rociadas por una voz que presiente “El sueño ya narrado” y decide internarse en los recodos de la imaginación para acentuar que “En cada luz que muere nace otra luz”. Ecos, contornos, madejas y brumas: armonías conmistas con clemencias de miradas en “las soledades del amor, las soledades del dolor”. Cadencias donde el tiempo arde en la espiral del “corazón más dulce del otoño”.

Las lágrimas de las cosas

Peluquería y letras

Juan Pablo Villalobos. Novela. Anagrama

“Nada en este libro es cierto, salvo lo que sí”, advertencia inscrita en el pórtico de esta novela en que lo hilarante ha sido llevado a los extremos en una conjunción de reseñas coincidentes con la vida del autor. Artefacto literario adyacente a la ‘comedia de circunstancias’: incidentes que florecen encadenados a improntas paradójicas y hasta absurdas. Festiva (no)autoficción, que recurre a algunos de los esquemas del género con el propósito de desairarlos.

Peluquería y letras

Perras de reserva

Dahlia de la Cerda. Cuento. Sexto Piso

Cuaderno ganador del Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2019. Trece relatos en que las protagonistas enfrentan los trances y riesgos derivados de su condición de haber nacido mujeres. Azares y vivencias contados en primera persona narrativa: oralidad arrebujada por un punzante humor. Episodios venturosos marcados por infortunios en la búsqueda de una posible manumisión con la vida. Pujante debut literario.

Perras de reserva

MiMadre. Raúl Ortega Alfonso. Finalista del I Premio Novela Corta Alcobendas Bachiller Alonso López Ayuntamiento de Alcobendas

​El verano de la serpiente. Cecilia Eudave. Novela. Alfaguara

​Últimos días con mis padres. Mónica Lavín. Novela. Planeta

​A cada cual su cielo. Fabio Morábito. Poesía. ERA

​Hammet. Maggie O’Farrell. Novela. Libros del Asteroide

​El tuétano de nuestros huesos. Armando Alanís Pulido. Poesía. Vaso Roto

​Cerezas en París. Magali Velasco. Novela. UANL

​Stevenson, inadaptado. Guillermo Fadanelli. Novela. Random House

​Waikiki. Ana García Bergua & Alfredo Núñez Lanz. Novela. Planeta

​El corazón del daño. María Negroni. Novela. Random House