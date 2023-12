Cineteca de las Artes, sin alcanzar los resultados que esperaban

El director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, reconoció que la recién inaugurada Cineteca Nacional de las Artes no ha tenido los resultados que esperaban, llegó a los 100 mil asistentes en cuatro meses.

“La nueva Cineteca de las Artes pensé que por arte de magia iba a recibir público. No está siendo fácil, decíamos ‘con que vaya la mitad de lo que viene aquí’, pero no, estamos lejos, necesitamos crear un público. No va la gente como quisiéramos, les doy un dato, mandé Tiburones, resulta que entraron 25 gentes, cómo es posible. Necesitamos un público que aprecie producciones no sólo grandes sino esas joyas”, apuntó ayer durante una conferencia de prensa en la que hizo un balance del 2023.

Detalló que se está atendiendo un problema de seguridad, ya que en el puente que está en las inmediaciones de la Cineteca de las Artes se estaban reportando asaltos, entonces hay más iluminación y seguridad.

Sobre la Cineteca de Chapultepec comentó que el reto será más grande, porque desconocen cuánto público aproximado podría ir. Dijo que se espera que en primavera pueda abrir sus puertas y aseguró que este año culminarán las obras y quedarán pendientes los accesos.

“Los retos del próximo año es que la Cineteca de las Artes llegue a ser autosuficiente; para la Cineteca de Chapultepec necesitamos gastos de operación, si está operando al 100 por ciento a mitad del año que entra, para esa época ya debe estar bien y en punto de equilibrio la Cineteca de las Artes, porque si no va a ser una carga pesada para esta Cineteca (la de Xoco) que no tiene tanta energía, porque ha bajado 30 por ciento la asistencia”, comentó.

En términos globales indicó que el auge de las plataformas ha afectado la asistencia del público a las salas de cine, por lo que ve lejano aquel año glorioso que tuvo la Cineteca Nacional en 2019, cuando registró un millón 300 mil visitantes. Este 2023, aunque los 900 mil asistentes que contabilizaron representan una recuperación del 25 por ciento, comparado con el año pasado, aún el avance no es suficiente.

“Ha sido un año difícil todavía de recuperación, muchos de nosotros adquirimos un nuevo vicio, ver series y películas en plataformas, eso, sin duda, ha afectado la asistencia, tenemos que partir de esta realidad, son otras circunstancias. El administrador sabe que esos tiempos felices se fueron y este año si bien nos va cerraremos con unos 900 mil asistentes, bajó la asistencia 30 por ciento (comparado con 2019), hay que ajustarnos a la realidad”, apuntó.

De las cintas internacionales que se proyectaron en la Cineteca Nacional, las más vistas fueron La ballena, Asteroid City, Oppenheimer, Enferma de mí y Beau tiene miedo. Mientras que los filmes nacionales con más convocatoria fueron Heroico, que registró 10 mil 874 espectadores, seguido de Huesera, ¡Que viva México!, Temporada de huracanes y Tótem.

En términos económicos, Vicente Cázares, director de administración de la Cineteca Nacional, informó que el recinto tuvo ingresos de 105 millones de pesos y se esperaba que de septiembre a diciembre la Cineteca de las Artes llegara a los 10 millones de pesos. Este año, 45 millones se invirtieron en el nuevo recinto cinematográfico. Además, se destinaron 30 millones de pesos en la compra de equipo para la Cineteca de Chapultepec, éstos últimos recursos fueron aportados por la Secretaría de Cultura.

Celebran 50 años. El próximo año la cineteca festeja cinco décadas por lo que se prepara un programa que incluye la proyección de La Naranja Mecánica, la película más vista en toda la historia del recinto, recibió 150 mil espectadores. Además habrá una retrospectiva de Fernando de Fuentes, de Nicholas Ray y de Akira Kurosawa, entre otros.