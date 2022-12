La cocinera de Frida, el lado más humano de la pintora

Florencia Etcheves (Buenos Aires, 1972), periodista especializada en casos policiales, autora de la popular novela La virgen en tus ojos (2012), que fue llevada a la pantalla por Netflix con rotundo éxito. Asimismo, ha publicado otros volúmenes de corte policiaco (La hija del campeón, 2014; Errante, 2018; La sirena, 2019...) de gran aceptación por parte de los lectores y reconocimiento de la crítica especializada.

Dedicada durante varios años a producir programas de televisión sobre episodios criminales, lanza La cocinera de Frida (Planeta, 2022), retrato del lado más humano de la artista plástica mexicana en el despliegue de afectos, confabulaciones, probidades y fruiciones a través de una entrañable relación entre dos mujeres hermanadas por el destino. Novela que marca un cambio de ruta en la trayectoria narrativa de una autora que conocíamos imbuida en los espacios del relato noir.

“Todo nace de una petición de los editores, solicitándome una novela sobre Frida Kahlo. Acepté por osada que soy, luego no podía conciliar el sueño. Vaya desafío que representaba explorar en la vida de la pintora, de Diego Rivera y de su cocinera, una joven tehuana que huye de su hogar y encuentra refugio en la Casa Azul. Pero, también están los episodios de la nieta de la cocinera, que vive en Buenos Aires y ha descubierto un cuadro donde la abuela es la modelo y se desconoce al autor”, comentó en entrevista con La Razón Florencia Etcheves.

Vi en Frida a una artista interesada en denunciar la violencia machista y los feminicidios, me impresionó el cuadro Unos cuantos piquetitos sobre una noticia que ella leyó de un hombre que acuchilla a su mujer y declara: ‘sólo le di unos cuantos piquetitos’

¿Cómo afrontó el reto? Me fui a México en 2019 y estuve por más de un año investigando sobre la vida y la obra de Frida. Meto en los espacios de la ficción a la cocinera, para tener más libertad y conservar en la documentación a Frida y a Diego. En realidad, me desbordo imaginativamente con el personaje Paloma, la nieta de la cocinera, una joven moderna en Buenos Aires que desconoce sus raíces hasta que muere la abuela y eso le despierta la curiosidad.

¿Mudanzas temporales y espaciales entre Buenos Aires y México? Ahora que leo la novela me doy cuenta que si separamos los episodios que ocurren en México y los de Buenos Aires, pueden ser perfectamente, dos relatos independientes. Nayeli, la cocinera, años después se va a vivir a Buenos Aires donde forja una familia. La nieta descubre un cuadro, en el cual la abuela es protagonista. De ahí estas mudanzas espaciales.

¿No se aleja usted del ‘misterio criminal’? Después que resolví los engranajes dramáticos de las protagonistas, me aboqué al ‘factor misterio’. No puedo alejarme, en cada novela me pregunto por la ‘estructura criminal’ que necesito abordar: investigué mucho sobre las falsificaciones. A Paloma le interesa la historia que hay detrás del cuadro; los traficantes, quieren la obra por el precio en el mercado. Ella está perseguida por una banda de falsificadores de arte que quieren robarle un cuadro hecho por la artista

¿Retrato de una Frida alejada de la angustia? Descubrí a una mujer que sufría por el accidente que la lleva a limitaciones físicas y que borra el deseo de ser madre. Pero, Frida fue mucho más que esa figura que lloraba por su cuerpo o que sufría por amor a Diego Rivera; no quise esquematizarla, sentí que presentarla así era opacarla. Vi en Frida a una artista interesada en denunciar la violencia machista y los feminicidios, me impresionó el cuadro Unos cuantos piquetitos sobre una noticia que ella leyó de un hombre que acuchilla a su mujer y declara: ‘sólo le di unos cuantos piquetitos’.

