Contradanza, 40 años de búsqueda infinita por la renovación

Cuando hace 40 años Cecilia Appleton, Raúl Parrao, Norma Batista y Laura Rocha crearon Contradanza querían descubrir qué otras posibilidades existían para la danza, esa búsqueda ha sido constante en la historia de la compañía y le ha permitido renovarse, ejemplo de ello es que se conserva el estilo que la ha caracterizado, centrado en el gesto y depuración, con lo expansivo, grandilocuente y acrobático, incorporado en los últimos años.

“Esto es algo infinito, siempre estamos renovándonos, siempre estamos buscando a dónde van estas conexiones de movimiento que van surgiendo y los jóvenes las van adquiriendo.

“Con Yseye Appleton esto ha sucedido, él ha ido incorporando un lenguaje que va variando del mío que es más depurado, más pequeño, más en el gesto, y él ha introducido a Contradanza un lenguaje mucho más expansivo, más grandilocuente, acrobático. No dejamos de tener lo otro, se mezcla, va tomando nuevos tintes”, compartió a La Razón Cecilia Appleton, directora de Contradanza.

Desde que se fundó la agrupación que es referente de la danza contemporánea en México, la coreógrafa y bailarina supo que era “una inquietud expresiva y un acto de rebeldía colectiva”, por lo que siempre ha trabajado desde estos lugares.

Considera que la compañía “ha sido un espacio maravilloso para crear, colectivizar ideas, aunque con una situación compleja para poder tener ingresos”.

Aprendimos a hacer danza combatiéndola, colectivizando nuestras ideas, no nos preocupaba el dinero,

teníamos otras fuentes de ingreso

Cecilia Appleton, Directora de Contradanza

Para celebrar estas cuatro décadas de resistencia y actividad creativa el grupo presenta el programa Contradanza Viaje 40.1: los sonidos del cuerpo, a partir del viernes. Se trata de un programa que se integra de las obras Azul es nuestro hogar, con coreografía de Cecilia e Yseye Appleton; y Lobas, una colaboración con la artista canadiense Suzanne Miller.

Lobas es una coreografía en la que tanto Cecilia Appleton y Suzanne Miller profundizan en los cambios de su cuerpo y lo que la experiencia ha traído a su danza.

“Hemos coincidido sobre los cambios en nuestros cuerpos, sobre la edad, cosas que se descubren cuando uno va envejeciendo. Yo, por ejemplo, quisiera ser la atleta que fui cuando más joven, he sido una atleta de la danza, con una gran disciplina, experimentaciones muy arduas de muchas horas de trabajo, con la edad eso ha cambiado, he tenido que mesurar esa búsqueda, darme más tiempos de descanso, no puedo como antes ensayar tanto tiempo, buscamos ambas una propuesta dancística más en relación a otras disciplinas de movimiento, como yoga o pilates”, compartió.

La puesta en escena también se basa en la imagen metafórica de las lobas, que son re-silientes y están conectadas con su instinto. “Eso es algo que tendríamos que recuperar, cuando las mujeres sintamos agotamiento permitirnos descansar, cuando sintamos que es necesario pedir ayuda hacerlo, cuando logramos salir de los cautiverios ideológicos que tenemos”, aseveró.

Por su parte, Azul es nuestro hogar, pieza que surge a través de la composición musical que Eduardo Soto Millán le obsequió a Appleton, aborda la manera en que el ser humano no quiere asumir su compromiso con el cuidado del medio ambiente.

“En la pandemia nos regresamos a una calma, había un cuidado con la naturaleza y nuestra propia naturaleza, es complejo que cuando entramos a la actividad, cuando nuestra relación con el mundo está conectada con lo que hacemos, con nuestra tarea de vida cotidiana, vamos perdiendo nuestro contacto con la naturaleza, nos cegamos, así es un poco el personaje que está en Azul es nuestro hogar, al principio no quiere abordar lo que le corresponde, le da miedo.

“Es una figuración que tengo, todos sabemos que está sucediendo con el planeta y es nuestra culpa, pero ninguno de nosotros dejamos de llevar la vida que tenemos”, lamentó.

Las funciones son del 14 al 16 de abril en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM.