La controversial novela “Los siete suicidios capitales” llegó a la FIL de Guadalajara

Rebeca Pal es una escritora mexicana quien recientemente presentó su segundo libro llamado “Los siete suicidios capitales” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta obra literaria se centra en el personaje de Rafael, que es un hombre cuya madre no lo pudo abortar.

Para llevar a cabo este personaje, le tomaron cuatro años “El personaje me tomó cuatro años prepararlo, me asesore con psicólogos, psiquiatras, forenses, médicos”.

Este libro tiene diversos temas como la maternidad, ruptura de creencias para visibilizar la importancia de una nueva perspectiva de los roles de género, así como un análisis profundo de la conciencia y la sociedad, que causaron asombro en varios lectores que asistieron a la FIL.

Rebeca trabajó esta novela desde que tenía 17 años, invirtió mucho tiempo en este proyecto pensando el desarrollo del personaje, sin embargo, la escribió en dos años y medio.

Asimismo, se muestra la dedicación que la escritora ha tenido con este proyecto, pues tuvo la oportunidad de ir a una escuela de escritores en Madrid, donde a partir de ello pulió su obra literaria, profundizando aspectos sociales y culturales que en la actualidad son dejados de lado, como el tema de los trastornos mentales y como incurre las personas en ellos debido a las implicaciones sociales que conlleva.

Menciona que su inspiración fue el dolor “¿Qué me inspiro? El dolor, porque no he conocido una sola persona que no cometa un tipo de suicidio, al día, pero no nadie habla de ello. Entonces, creo que, sí es importante hablar de las cosas que duelen, y de los tabús, de esa parte oscura que todos tenemos, porque sin oscuridad no hay luz, y hasta que no aceptemos esa oscuridad, nadie puede brillar”.

Confesó que muchas veces queremos dejar la oscuridad “No son nuestros personajes los que quieren salir a la luz, somos nosotros, los que estamos detrás de la pluma, los que queremos dejar la oscuridad.”

Es un proyecto nuevo que maneja una estructura de novela negra que va de la mano con realismo mágico. Se puede encontrar en plataformas digitales como Amazon o tener más información a través de su página https://rebecapal.com/