Corre, Lola, Corre inaugura el Festival de Cine Alemán con la presencia de la actriz Franka Potente

Celebrando que el cine nos transforma, este año se lleva a cabo por primera vez en CDMX el Festival de Cine Alemán, mismo que comenzó a lo grande la noche del martes 24 de septiembre con la proyección de una versión restaurada en 4K de la película alemana de culto Corre, Lola, Corre (Lola rennt) del director Tom Tykwer, a 25 años de haber sido estrenada en nuestro país y contando con la presencia de su protagonista: Franka Potente.

Durante la inauguración, la actriz alemana mencionó que “la Ciudad de México es grandiosa, estar aquí para ver Corre, Lola, Corre es maravilloso y también es una locura”. Tras la función, la agrupación mexicana de rock alternativo Hello Seahorse! reinterpretó el icónico soundtrack de la cinta por medio de una creación original.

Se proyectó una versión restaurada en 4K de Corre, Lola, Corre. Foto: Especial

Festival de Cine Alemán, hasta el 6 de octubre

Las actividades del Festival de Cine Alemán continuarán hasta el 6 de octubre con funciones en Cineteca Nacional, Cineteca Nacional de las Artes, Goethe-Institut México, Cinemex Reforma 222, Cine Tonalá y Casa del Lago. La programación incluye largometrajes y cortometrajes de ficción, documentales y animación, además de algunas charlas con cineastas tanto de Alemania como de México.

También se entregará por primera vez el Premio Kino al Mejor Largometraje Alemán y al Mejor Cortometraje Mexicano ; compiten ocho largometrajes que son óperas primas y segundas obras de cineastas alemanes emergentes, y ocho cortometrajes mexicanos.

Los filmes alemanes en competencia son Frank Meyer, Siete inviernos en Teherán, Teaches of Peaches, Every You Every Me, Ivo, Franky Five Star, La teoría universal y Ganadores.

Mientras que los cortos mexicanos de la Selección oficial son Coronas negras, Emme y sus días mutantes, Humo, Los cuervos, Plataneros, La Baláhna, Yo maté a Lucca y Yo soy la Reyna.

De igual forma se exhiben cortometrajes alemanes, una selección especial de cintas alemanas dedicadas a niños y adolescentes, y una retrospectiva con títulos indispensables del cine alemán: Una mujer sin historia, Las alas del deseo, El listón blanco y Toni Erdmann. En la función de clausura se proyectará Anselm, documental dirigido por Wim Wenders.

Este año se llevará a cabo el Festival de Cine Alemán en CDMX. Foto: Especial

