Cuestionan el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

La Cátedra Vargas Llosa creó, en 2014, el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa dotado con 100 mil dólares para dar un impulso global a la literatura escrita en español. Certamen que aspira a despertar el interés de agentes y editoriales de las principales lenguas del mundo y dar a conocer nuevos autores, consagrar a los conocidos y ofrecer un impulso a la carrera de nuevos escritores . Además de la dotación económica, se entrega al ganador una escultura del artista peruano Fernando de Szyszlo.

La Bienal tiene el intento de consolidarse como uno de los estímulos literarios de referencia obligada. La ciudad de Guadalajara celebró la cuarta edición 2021 y otorgó al narrador colombiano Juan Gabriel Vásquez, por Volver la vista atrás (Alfaguara, 2020), el Premio a la Mejor Novela en Español publicada en los últimos dos años (enero del 2019 y diciembre del 2020).

Se recuerda que la Cátedra Vargas Llosa fue cuestionada públicamente en 2019, cuando celebró su tercera edición: un grupo de escritores criticó “la disparidad de género” en los paneles del evento (13 hombres y solo tres mujeres), en los finalistas (cuatro hombres y una mujer), y en el jurado (cuatro hombres, una mujer).

Dada esas disconformidades, decían los signatarios, “no sorprendía que en las tres bienales celebradas anteriormente –2014, 2016, 2019– los ganadores fueran hombres: el español Juan Bonilla por Prohibido entrar sin pantalones (Seix Barral); el chileno Carlos Franz Thorud por Si te vieras con mis ojos (Alfaguara) y el venezolano Rodrigo Blanco Calderón por The Night (Alfaguara).

“Es inadmisible que, en el siglo XXI, en plena ola de reivindicaciones por la igualdad, se organice sin perspectiva de género un evento como la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa”, decía el documento rubricado por escritores como Mariana Enríquez, Liliana Colanzi, Rosa Montero o Juan Villoro en el cual, también exigía a los organizadores “trabajar para ajustar esa desigualdad histórica que ha condenado a las mujeres a un lugar de subalternidad y silencio”.

En este 2021, las cosas cambiaron: presencia de dos o tres mujeres en cada uno de los ocho paneles del evento; tres autoras entre los cinco finalistas; y tres mujeres entre los cinco miembros del jurado, presidido por la cronista argentina Leila Guerriero y completado por la mexicana Rosa Beltrán y la estadounidense Raquel Chang-Rodríguez.

Sin embargo, esta vez, escritores, distribuidores, profesores de literatura y lectores dicen que son muchas las coincidencias: los premios de 2016, 2019 y 2021 han sido otorgados a novelas publicadas por el sello Alfaguara del Grupo Editorial Penguin Random House.

No sé, pero no me convence que otra vez sea un libro de Alfaguara el ganador. Además, cuando revisamos la lista de los cinco finalistas resulta que cuatro son de Penguin Random House expresa a La Razón Javier Castoreño, profesor de Literatura Española.

“Son casualidades, los libros que se han alzado con el premio poseen cualidades literarias indiscutibles. Coincidencias que sean de un sello. La novela del colombiano Juan Gabriel Vásquez es excelente. La del año 2019, del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, igual”, expresa el narrador Raúl Ortega Alfonso.

Es cierto, cuatro de los finalistas de esta convocatoria son autores de Penguin Random House: La buena suerte (Alfaguara, 2020), de la española Rosa Montero; No es un río (Literatura Random House, 2020), de la argentina Selva Almada; El libro de Eva (Alfaguara, 2020), de la mexicana Carmen Boullosa; y la novela ganadora Volver la vista atrás (Alfaguara, 2020), del colombiano Juan Gabriel Vásquez. Poeta chileno (Anagrama, 2020), del chileno Alejandro Zambra, completaba la lista de los finalistas.

Mira, cinco escritores de primera línea: cualquiera pudo haber ganado. Tramas que van desde el testimonio de hechos reales (Vásquez), audacias narrativas (Zambra), novela feminista (Boullosa), realismo crudo y asombroso (Almada) y juego de falsedades (Montero). No hay razones para especular: jurado serio y editoriales de prestigio comenta Julio Saburnea, editor de la revista literaria Hombre a la deriva.

“Yo soy un simple lector; pero a mí los premios literarios no me importan. Hay complicidades, no se puede negar. No digo que sea el caso de la Bienal Vargas Llosa. Me da curiosidad que sean libros de Alfaguara, sello que publica muy buenos libros, eso no se puede negar”, comenta el bibliotecario José Luis Alader.

¿Desconfianzas, dudas, suspicacias? “Penguin Random House y el sello Alfaguara nada tiene que ver con la Bienal Vargas Llosa. Nos enteramos del galardón cuando se anuncia el fallo. Por supuesto, nos satisface que hayan sido libros nuestros los ganadores y también los finalistas; pero, nosotros no participamos en el proceso de selección. Es un asunto de un jurado independiente e imparcial. Sobran los recelos, son innecesarias las especulaciones: a aquellos que tengan duda, los invito a leer Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vásquez, flamante novela triunfadora en esta cuarta edición 2021”, precisó Mayra González, directora de Alfaguara México.