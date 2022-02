Era tan sencillo como respirar y no obstante, nos gustaba complicarnos la vida, era como si deseáramos no avanzar y nos metiéramos el pie en cada oportunidad posible pero, lo peor del caso era “El culto a la eterna burocratización” como lo llamaba nuestro jefe después de firmar cientos de papeles y permisos para realizar un simple procedimiento de ensayo.

Aquí estábamos, un grupo de personas tratando de salvar a una humanidad de un futuro negro y no solo no lo agradecían sino que además nos cuestionaban y nos regateaban el apoyo, hasta cierto punto era entendible, dejaríamos de tener la variedad de alimentos que acostumbrábamos pero eso era mejor que pasar hambre y aunque no le pareciera a muchos, para mí era mejor que la alternativa que se había tomado, la de solo uno hijo por ser humano y yo que tenía ya uno de mi primer matrimonio, condenaba a mi actual esposa a no tener o a tenerlo de otro hombre y nadie quería desprenderse de la posibilidad de tu legado genético.

Pero dejaré las distracciones personales y las interminables discusiones maritales para otra ocasión, les hablaba de la sencillez del procedimiento a realizar, era dar un barrido aéreo soltando esporas de un hongo modificado altamente nutritivo que prosperaría en los enormes campos de Central pero que, para que lo hiciera, tendría que terminar con el cultivo de cítricos de la región y si bien, no se vería bonito, alimentaría 50 veces más que lo que se producía actualmente.

Las quejas no servían de nada, ya no, ya habíamos gastado lo gastable, acabado lo acabable y matado por diversión lo que quedaba, se quejaban de que los hongos eran invasivos y luego veía una aceleración de nuestra explosión demográfica y tenía ganas de restregárselos en la cara, los abusos eran nuestra perdición y ahora, de manera personal me costaría mi felicidad y hacía que me preguntara si de verdad nos valdría ser salvado.

-Listo, ya se aprobó, ensayaremos en los campos oeste de Central y si cumple las expectativas, continuaremos con las demás áreas desde el norte para que se prolongue lo más que se pueda la variedad. Absurdo creo yo, pero, al menos ya lo aprobaron así que, adelante.-

Eso era lo único que nos hacía falta, avisamos por radio y el piloto despegó, en 20 minutos sobrevolaría la zona y si nuestras pruebas eran válidas, el hongo empezaría a crecer apenas las esporas tocaran tierra y crecerían más conforme se alimentaran de los cultivos preexistentes. Y deberíamos empezar a recoger y procesar a la semana siguiente.

-Desde que se dio el sobrevuelo han pasado dos días, el cultivo fúngico crece de manera adecuada, me duele ver los antes frondosos árboles de naranja sin hojas, el hongo aceleró el consumo del cultivo anterior y potencializó su generación. Quizá deberíamos de ver la forma de cambiar un poco el color del hongo si será el cultivo predominante.-

-Deja de distraerte con los colores y sigue el reporte.-

-No es distracción jefe, el color gris y marrón del hongo empieza a deprimirme y apenas llevo una hora haciendo el levantamiento, solo de pensar que así se verán las dos terceras partes del área cultivable me abruma solo de imaginarlo.-

-Es más difícil imaginar el que en unos años no tendremos otra fuente de proteína que la de nuestros cadáveres.-

-No exagere jefe, aún hay mucho.-

-No exagero y lo sabes.-

-Tengamos fe de que será suficiente con esto.-

-No es fe, es ciencia.-

-Es solo una manera de hablar jefe pero, si tengo que rogarle a Dios, tenga por seguro que lo haré.-

-Prosigue.-

En realidad llevaba rogándole a Dios desde hacía mucho, primero para que no terminara mi matrimonio aunque sabía que sería complicado pues ella quería un hijo y aunque al casarnos parecía no importarle que por ley hubiera tenido el proceso de segado, que imposibilitaba el tener otro bebé, en ella creció el deseo de ser madre y mi hijo, al ser un adolescente en el momento en que nos casamos, no pudo suplir ese anhelo materno. Ella se iría, hiciera lo que hiciera y eso me tenía desconsolado.

-En las áreas de sombra, como cualquier cultivo fúngico se desarrolla mejor aunque no existe una diferencia significativa lo que implica que a gran escala es viable. Procederé a tomar muestras para análisis en laboratorio.-

El crecimiento del hongo superó nuestras expectativas y a la semana estábamos celebrando lo que sería el final de la hambruna futura. No sabíamos que nuestra superación de expectativas sería el problema, que el fin de la hambruna futura sería el inicio de un problema presente sin precedente.

El hongo debía ser “cosechado” y procesado para convertirlo en una harina altamente nutritiva pero, la velocidad a la que crecía no dejaba de aumentar, era como si aprendiera, lo habíamos diseñado para que se adaptara pero en algún momento debimos de haber hecho algo diferente pues a mayor cantidad de hongo, mejor funcionalidad, pareciera establecer sinapsis, se convirtió en un macro organismo y lo primero que desarrollo fue el sentido de la autopreservaciòn y si alguien viniera a arrancarte pedazos de piel, miembros o demás, seguro te defenderías y eso, en una extraña forma… sucedió.

Ya conocen el resultado, no tengo nada más que decir, jugar a ser Dios sin serlo tiene consecuencias pero, si en algo alivia el ser parte del universo, al fin… hay una consciencia global… una enorme sabana gris y marrón que cubre tierra y mar y en la que solo hay un punto verde, este en el que el “Gran Hijo” respeta a sus progenitores y… se burla de ellos en cada ocasión.