Dacia Maraini, presente en la FIL Guadalajara

La novelista italiana Dacia Maraini, referente de la literatura europea en el último medio siglo, es una de las autoras que encabeza la delegación de la Unión Europea, que este año es invitada de honor de la 37 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que inicia el próximo sábado.

La autora será la encargada de inaugurar el Salón Literario Carlos Fuentes y tendrá un diálogo con la mexicana Guadalupe Nettel, además de abrir el Pabellón italiano.

Durante su visita en la Ciudad de México ayer, Maraini expresó su punto de vista sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

“No hay dudas de que Hamas utilizó la violencia, pero al mismo tiempo la reacción de Israel tal vez ha sido fuerte. La venganza siempre es equivocada”, manifestó.

También se pronunció contra los abusos que viven las mujeres en todo el mundo, como el feminicidio ocurrido en Italia de una joven de 21 años, quien fue asesinada por su novio.

“Hay hombres que no aceptan la emancipación de la mujer; asumen las relaciones con posesión. A veces se vuelven locos y pueden convertirse en asesinos; es una realidad, un hecho cultural, no de género. Hay una cultura de los privilegios que no se quiere cambiar”, apuntó la también poeta.

Acerca de la literatura Maraini comentó que si bien ésta no puede cambiar el mundo sí puede crear algún tipo de conciencia. “La literatura es la confianza en el pensamiento, mientras que la guerra es la confianza en la acción. La acción simplifica la realidad y el pensamiento la complica de manera creativa. De las dos cosas escojo la creativa”, dijo la novelista.

El Pabellón italiano contará con proyecciones de películas, conversatorios, espectáculos de música y danza, además de clases para aprender el idioma.