Para museos, peor 2021; 61% menos visitas que al inicio de pandemia

En 2020 y 2021 muchos recintos culturales estuvieron cerrados debido a la pandemia, y aunque en el último año algunos sitios pudieron tener reaperturas, la situación para los museos de México no fue tan halagüeña y sí más devastadora que en los primeros meses de cierre total por el confinamiento.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de enero a noviembre de 2020 un millón 104 mil 683 personas visitaron un museo en México, cifra 61 por ciento por debajo de la que se tuvo en 2020 cuando se registró dos millones 831 mil 690 personas.

En entrevista con La Razón, Carlos Villaseñor, director de Interactividad Cultural y Desarrollo AC/ONG señala que pese a las reaperturas, éstas fueron limitadas, lo que no permitió una recuperación al cien.

Museo Nacional de Historia, en la Ciudad de México. Foto: Especial

“A pesar de que en 2021 estuvieron un poco abiertos, muchos estaban restringidos en horarios lo que también complicaba su visita, ya que muchos estuvieron cerrados domingos y lunes. La pandemia inició un 23 de marzo previo a semana santa, y eso comenzó la afectación, ya que son fechas donde hay más afluencia.

“Se impactó mucho por su temporalidad. Los museos eran espacios seguros en la pandemia, pero la gente en tiempos de incertidumbre trató de recuperar su historia y conocimiento, aunque no fue suficiente”, indica”.

Pese a la capacidad resiliente de los museos en México, Villaseñor advierte que la disponibilidad de recursos para este año será uno de los grandes retos a superar y no será tan fácil, pues además se le agregan los recortes a la cultura que han enfrentado.

Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas. Foto: Especial

“En los siguientes meses veo como un problema la disponibilidad de recursos que van a tener los museos, producto de lo que dejaron de percibir y recortes del sector cultura, por ello no tienen los insumos para abrir al público en general. La pandemia trajo costos adicionales que no están siendo sufragados, pues tienes que sanitizar con productos más especializados para protegerlos, así como aparatos para tomar temperatura entre otros. Eso es un factor grave para poder recibir gente en lo que viene, aunque la ciudadanía quiera acudir, lo que se vuelve un círculo vicioso, porque no se pueden operar”, advierte.

El también promotor cultural agrega que se está viviendo un momento de crisis, pero la vacunación nos da condiciones mejores, por lo que es importante que se tome atención a los museos con más recursos para que puedan operar más y haya más aperturas adecuadas.

Museo Nacional de las Culturas, en la capital mexicana. Foto: Especial

De acuerdo con la información del INAH, el Museo Nacional de Antropología fue el que más visitas tuvo cuando inició la reapertura de recintos culturales con 386 mil 453 asistentes, de los cuales, 312 mil 77 fueron nacionales y el resto extranjeros.

En el top 5 también aparecen los museos Nacional de Historia y de las Culturas, en la capital mexicana, el Regional Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato y el Museo Maya de Cancún.

Para Carlos Francisco Ortiz Tejeda, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, se debe hacer un esfuerzo para recuperar la asistencia a los museos, con las medidas sanitarias pertinentes.

Museo Maya, en Cancún, Quintana Roo. Foto: Especial

“La situación que están pasando los museos en el país, por ello es importante que se reactiven de manera completa para apoyar al estudiantado.

“La pandemia afectó mucho y eso ha prevalecido hasta la fecha, sin embargo, al estar mucho tiempo encerrados, la gente prefirió salir a lugares de esparcimiento y diversión que acudir a un museo, ya que las necesidades fueron diferentes tras tanto encierro”, señaló el diputado a este diario. Sin embargo, considera que debe hacerse un esfuerzo por fomentar la ida a estos lugares ya que es un plus para que los alumnos complementen su educación.

Gráfico