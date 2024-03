Develan episodios de la vida del músico Eduardo Diazmuñoz

La escritora, cellista, investigadora, cantante y compositora Brenda Elizondo (Monterrey, Nuevo León, 1983) pone a disposición de los lectores Mi motor, la música. Biografía de Eduardo Diazmuñoz (Editorial Universitaria UANL, 2023) en que hace un recorrido por la aventurada órbita del director de orquesta y compositor mexicano de reconocimiento internacional, quien ha sido definido por los críticos como “el músico más completo y versátil de su generación”.

Develación de índices profesionales e íntimos desde la mirada del propio Diazmuñoz y de otras personas cercanas: familiares, amigos, discípulos, colegas y cronistas musicales: conmovedoras hojas de vida, informe singular de las azarosas faenas de un artista que descubrió a los cuatro años de edad la Sonata para piano en do mayor, de Mozart, interpretada por su hermana y quedó hechizado para siempre. Niño rebelde y travieso miembro del coro de su escuela que a los ocho años asiste a Bellas Artes a escuchar el programa de la serie de Conciertos para jóvenes conformada por obras de Leonard Bernstein y se da cuenta que su destino era sentir, tocar y hacer música.

El lector tiene frente a sus ojos, no precisamente una biografía canónica, sino el testimonio de las peripecias anímicas de un hombre arropado por tres impulsos: la música, los autos y las mujeres. Ejecución de la batería, el rock, los Beatles, la academia militar, el Conservatorio Nacional de México, la carrera de autos, el aprendizaje del piano, las percusiones, la docencia en la UNAM, la fundación del coro Axis Mundi y el debut en 1975 en el Palacio de Bellas Artes.

“Celebro el trabajo de Brenda Elizondo que tuvo la paciencia de conversar conmigo durante largas jornadas y saber dilucidar mis andanzas musicales y también esos incidentes de mi juventud que van de los espacios de las autopistas, las novias, el rock, la fidelidad de los amigos, el Conservatorio, la paternidad, el debut en Bellas Artes y el camino por diversas rutas hasta la repatriación en la Orquesta Sinfónica de la UANL. Estoy muy satisfecho con el resultado, me veo atinadamente representado en las páginas de este libro”, expresó a La Razón Eduardo Diazmuñoz, actual director artístico y general de la Orquesta Sinfónica de la UANL.

¿Se considera usted un ‘músico completo’ como lo define la crítica? Ha sido un trayecto, a veces vertiginoso y gradual con el piano como vértice principal; pero, corista de niño, fundador de una agrupación coral, percusionista, violonchelista, director, arreglista, además de promotor y hasta gerente. En ese sentido parecería que sí lo soy.

¿Nos enteramos de su desempeño en diferentes ocupaciones? He sido corredor de autos, músico de banda de entretenimiento y contador. Trabajé en la musicalización de obras teatrales, director de coros, fotógrafo y vendedor de puerta en puerta de enciclopedias. Oficios de los cuales he aprendido mucho.

¿Semblanza de un músico obsesivo y polémico? Creo que he estado siempre en la búsqueda del rigor, la firmeza y la disciplina como vocaciones irrenunciables. Me he visto involucrado en diversos conflictos, quizás por mi empeño de la excelencia musical, que a veces choca con otras perspectivas. No lo niego, soy terco y obstinado en el logro de mis objetivos artísticos.

Revueltas, El Tri Sinfónico, Mussorgsky, Ravel, Carmina Burana, Stravinsky, Saint-Saëns... ¿Aventurada cabalgata musical? Mi amigo, el cronista Juan Arturo Brennan, me califica como un workaholic, saltimbanqui medieval en una suerte de jack-of-all-trades de la música. Lo único que puedo decir es que he estado en diferentes espacios musicales siempre conminado por una voluntad y un ímpetu creativo incesante.

Mi motor, la música. Biografía de Eduardo Diazmuñoz