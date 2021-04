Discriminación que sufrió una enfermera me inspiro: Iván Macías

La noticia de una enfermera que no dejaban subir a un autobús porque los pasajeros temían que los contagiara de Covid-19 fue el motivo por el cual el fotógrafo Iván Macías decidió emprender un proyecto que documentara lo que vivía el personal médico que en México estaba en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Con dicho trabajo se convirtió en el único mexicano que en esta edición de los World Press Photo se alzó con un premio, al obtener el segundo lugar en la categoría Retrato Individual.

“Esa discriminación que sufrió la enfermera fue lo que desató el proyecto, me motivó pensar que no había empatía hacia su trabajo, hacia lo que hacían, que no entendían que los doctores también son humanos, tienen que moverse, ir a su casa”, compartió Iván Macías, en entrevista con La Razón.

La doctora Katia Palomares, en mayo de 2020. Foto: Iván Macías, fotógrafo

Fue en mayo de 2020 cuando ingresó a un hospital Covid y durante dos días se dedicó a documentar lo que ocurría en una sala donde se atendían a enfermos de coronavirus. “Fue una sensación algo complicada, estaba muy feliz al principio por el proyecto, pero al mismo tiempo fue difícil una vez estando adentro: me tocó ver la muerte de muchos pacientes, ver cómo trataban de salvarlos y sus cuerpos nos resistían, me pegó mucho, no fue algo fácil”, explicó Macías.

De entrada, cuando me puse todas las capas de protección, me sentí mal, me empezó a doler la cabeza a los cinco, diez minutos de haber entrado.

Comienzas a sudar, te sientes agobiado, cansado,

no puedes respirar; sí es muy complicado. Iván Macías / Fotógrafo

El fotógrafo reconoció que sí sintió temor de contagiarse de coronavirus, a pesar de que sabía que se tomarían todas las medidas sanitarias.

“Para hacer este proyecto tuve miedo, todavía no se sabía nada del virus, no estaba cerca la vacuna, se estaba muriendo mucha gente. Fue evaluar si quería hacer el proyecto a costa de entrar a un hospital, una vez dentro de la sala te da temor. Cuando llegué a mi casa el primer día, en la puerta me quité toda la ropa, la metí a una bolsa, me metí a bañar, sí quedé asustado por todo eso”, recordó el también ingeniero en mecatrónica, quien incursionó en la fotografía hace seis años.

Iván Macías Fotógrafo e ingeniero mecatrónico Edad: 34 años Otros galardones: Primer lugar en Imagen 2020, tercer lugar en el International Photography Awards Foto: Iván Macías, fotógrafo

UNA IMAGEN LE CAMBIÓ LA VIDA. El retrato de la doctora Katia Palomares, con la cual Iván Macías fue reconocido en el World Press Photo, formó parte de la última serie de fotografías que tomó en el hospital, la cual consistió en captar el momento en que los médicos salían de su turno y se alistaban para ir a casa. Lo que más le impresionó fue ver las cicatrices que tenían en el rostro.

“Los retraté al final de su jornada, cansados, con las marcas de uso de todo el equipo que no sólo es de un día sino varios, por eso se les ven heridas en la nariz. Las sensaciones que genera esa fotografía fueron muy buenas y me dio mucho gusto reflejar lo que sienten los doctores”, destacó Iván Macías.

Tengo varios proyectos que quiero hacer. Este premio me cambió la vida, en términos fotográficos y de expresión. Soy ingeniero mecatrónico, soy emprendedor, sigo con mi empresa y haciendo fotografía, voy a seguir haciendo las dos cosas. Iván Macías / Fotógrafo

El fotógrafo rememoró que en aquel momento los doctores tenían mucho miedo, pues ya habían muerto compañeros que se habían contagiado de Covid-19 y además estaban agobiados por ver cómo la enfermedad estaba haciendo daño a tanta gente. Por eso Macías celebra que gracias a estas fotografías la gente haya tenido más empatía con el personal médico, que al inicio de la pandemia sufrió discriminación.

Retrato de un paciente enfermo de Covid-19. Foto: Iván Macías, fotógrafo

“Desde que publiqué mi trabajo en Proceso comencé a compartir en mis redes el proyecto, sí me escribió mucha gente expresando que mis fotos les permitieron entender más el trabajo de los doctores, a ser más empáticos, me hizo muy feliz eso; sí les ha cambiado la visión”, contó.

Para Macías, lo vivido en los días que acudió al hospital también le sirvió como experiencia personal de vida, pues de julio a noviembre de 2020, varios de sus familiares enfermaron de coronavirus y cinco fallecieron, entre ellos su abuela.

“Desafortunadamente cuatro tíos y mi abuela fallecieron de Covid; ya había hecho este proyecto, ver que mis familiares estaban en un hospital, saber cómo se sienten solas las personas que están dentro y cómo se vivía allá, sí me partió el corazón, emocionalmente me pegó mucho, pero me ayudó a formar carácter, entendí más lo que vivían los pacientes y cómo se experimentaba desde afuera”, señaló Macías, quien alista nuevos proyectos de foto.