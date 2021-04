Publican en México primera muestra de poesía lésbica

Un libro único: Versas y Diversas. Muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea (Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2020), coordinación de Paulina Rojas y Odette Alonso. Por primera vez en nuestro país y, tal vez, en todo el espacio lírico latinoamericano se publica un índice de poesía lésbica que reúne composiciones de más de 50 mujeres imbuidas en los trances del deseo, el erotismo, el amor/desamor desde los rastros de Safo.

De las precursoras Rosamaría Roffiel y Reyna Barrera hasta jóvenes nacidas a finales de los años 90. Reconocimiento del ser lésbico en una exposición de animoso arrojo que dilucida y devela la existencia, desde la pluralidad y lo diferente, de eso que Lorca llamó amor oscuro. Senderos donde “El aire quiere dormirse junto a tu boca / la mañana no quiere parecerse a ninguna / en el viento mi palabra tiembla / mientras / nosotras / transcurrimos en el sueño del alba”(Maritza González Huitrón)

“La idea partió de la conciencia de una necesidad de registro y exposición de un área temática de la poesía que actualmente se escribe en México. Lanzamos una convocatoria abierta que se dio a conocer el Día Mundial de la Poesía, de 2018: invitábamos a todas las poetas mexicanas o extranjeras residentes en México a remitir poemas de tema lesboerótico, lesboamoroso o lesboafectivo. Participación absolutamente voluntaria: las mujeres que integran el cuaderno son las que resolvieron enviar sus textos”, expuso en conversación con La Razón la poeta cubano-mexicana Odette Alonso.

¿Respuesta inmediata o tuvieron que esperar mucho tiempo? Respuesta sorpresiva: teníamos la idea de que sería una participación bastante acotada: resulta que en el libro están involucradas 56 mujeres de 16 estados y tres generaciones: la mayor de las poetas tiene 82 años; la más joven, 21.

¿También poetas no nacidas en México, pero arraigadas en nuestro entorno? Aparecen tres poetas nacidas en Cuba, tres argentinas y una británica, todas residentes en México desde hace varios años. Es significativo ver un diálogo entre los más variados estilos y propuestas estéticas con creadoras de larga trayectoria y asimismo, con otras que publican por primera vez.



¿Por qué ‘muestra’ y no una antología? Decidimos llamarle muestra, y no antología, para ser coherentes con nuestra intención de no dar juicios definitivos ni pretender ofrecer una lista completa de autoras, sino sólo mostrar un fragmento de realidad: las incluidas son algunas de las muchas mujeres que escriben sobre esta temática en México: este libro es sólo un paso en esta exploración. Queda mucho por buscar, descubrir, mostrar, estudiar y promocionar.

¿Temáticas que afloran en los textos? Incluye no sólo poemas dedicados al deseo lésbico, erotismo, amor o desamor, sino también textos referidos a la vida cotidiana de las lesbianas, el acontecer doméstico, la interacción social con sus entornos, los temores o modos de enfrentar la segregación y alejamiento.

¿Apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Sí, fue una de las editoriales a las que presentamos la propuesta, fue la única que respondió positivamente de inmediato. En el libro impreso destacan el cuidado editorial y el buen gusto del diseño de portada e interiores.

¿Dónde se consigue el libro? Puede adquirirse en la librería de la UAA o escribiendo al correo cgutierrez@correo.uaa.mx. También en la tienda electrónica de Tabaquería Libros: https://bazarama.com/producto/605b81b6c0c3ce353ed55318. Próximamente estará disponible su versión digital, para ser descargada libremente desde cualquier lugar del mundo.

Forasteras



Por Odette Alonso

En la calle Filarmónicos

antes San Diego

dos mujeres se han besado

bajo el fulgor irracional del mediodía.

Los vecinos

los pocos transeúntes

el conductor despreocupado

del auto desciende por la empinada cuesta

han creído adivinar un espejismo

sombras que danzan

y después desaparecen

forasteras al fin

