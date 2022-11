Tras dos años, vuelve magia del Cascanueces

Después de una pausa de dos años por la pandemia de Covid-19, la monumental producción del clásico ballet El cascanueces regresa al Auditorio Nacional con 170 artistas en escena, entre bailarines y músicos, para traer un mensaje de esperanza y sueños a los espectadores que han tenido que esperar para volver a ver a Clarita, el hada de azúcar, los copos, angelitos, soldados y ratoncitos

El cascanueces es el primer ballet de gran formato que monta la Compañía Nacional de Danza (CND) después de que la crisis sanitaria obligó a la agrupación a presentar coreografías con menos bailarines. Además supone la primera colaboración entre la agrupación dancística, desde hace dos años, con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, ahora bajo la dirección de Iván López Reynoso.

“El reto es mucho más grande de lo habitual, porque ahora hay nuevos desafíos; primero, cuando la haces todos los años tienes esta parte automática, ya sabes el paso que tienes que dar, entonces pierdes un poquito ese entrenamiento. Todos los días tenemos que estar atentos a cuántas personas podemos estar en un mismo espacio cerrado; si antes podíamos ensayar con 50, ahora tenemos que ser 30 personas, todo eso nos cambia la logística”, comentó Cuauhtémoc Nájera, codirector de la CND, ayer en conferencia del prensa en el Coloso de Reforma.

Señaló que otro desafío es volver a trabajar con la orquesta después de mucho tiempo, así como con los estudiantes de escuelas. “Es lograr hablar un mismo idioma, músicos y bailarines; y adaptarse a los protocolos que tienen las escuelas de donde provienen los menores que participarán en esta producción, cuya versión coreográfica es de Nina Novak.

Para López Reynoso, quien participó en esta producción en 2019, ahora el desafío es revisitar la partitura de la música de Chaikovski que forma parte de este ballet.

“Ahora que tenemos que volver a la partitura, montar la partitura, ya no es la misma inercia de antes, es como empezar un lienzo en blanco, lo cual me parece muy emocionante porque la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y, me imagino que ha pasado lo mismo en otros grupos artísticos, en otras escuelas, se ha renovado mucho, han entrado jóvenes músicos a la orquesta, tenemos aproximadamente 10 nuevos que no estuvieron en 2019, es como empezar de nuevo, aunque era un proyecto tradicional”, explicó.

El cascanueces, uno de los ballets favoritos por enmarcarse en la época de Navidad, se presentará del 16 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Participarán 74 músicos de la orquesta, 66 bailarines de la CND y cerca de 40 estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana (ADM) y de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).