Munal opera a medias por adeudos a vigilantes

Custodios del Museo Nacional de Arte (Munal) alertaron sobre la crisis de seguridad y riesgo en el que está el acervo del recinto ya que derivado de los adeudos de salarios a trabajadores desde octubre pasado, de los 70 empleados sólo siguen presentándose 20, es decir 28%, por lo que el inmueble ha tenido que cerrar las salas que albergan las muestras Siglo XX en el XXI y Festín de sabores.

“Son dos riesgos, que mañana (jueves) no venga nadie; o que un visitante diga me gustó esto y se lo lleve. Estamos a merced de un riesgo, una crisis de seguridad interna muy fuerte”, dijo ayer a La Razón un custodio afectado y contratado por la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA).

Dicha compañía, de acuerdo con El País, ha informado que debido a que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) le adeuda tres meses de pagos no ha tenido la solvencia para dar sueldos a sus empleados en el mes de octubre y la primera quincena de noviembre, los sueldos anteriores los hizo la compañía con sus propios recursos.

Tenemos cerrados Siglo XX en el XXI y el museo de sitio; estamos salteando, unos días abrimos unas, otros, otras

Carmen Gaitán, Directora del Munal

El custodio, quien dio su testimonio bajo anonimato por miedo a represalias, señaló que desde hace un mes varios de sus compañeros dejaron de ir debido a que no podían seguir laborando sin paga.

“Hoy no llegamos ni 20, los demás ya se fueron porque no tienen otra entrada. Llevamos así dos meses ya, a duras penas nos pagaron una quincena desfasada una semana después y ahora que ya vamos a la tercera semana no nos pagan”, dijo.

Ante esta situación, una custodia bilingüe tuvo que buscar trabajo con otra empresa, pero en el área de limpieza del museo.

Consultada por este diario Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de Arte, reconoció que ayer sólo habían ido 20 custodios.

“Tenemos personal que ‘muy amablemente’ ha venido a pesar de la problemática de la falta de pago, que muy solidariamente están aquí con nosotros, sobre todo porque sabían que hoy había inauguración de una muestra”, apuntó.

Dijo que ante esta situación operan a medias. “Tenemos cerrado Siglo XX en el XXI, y el museo de sitio; estamos salteando, unos días abrimos unas, otros, otras, porque no podemos dejar de dar el servicio, si alguien viene y nos pide que se abra una sala el jefe de seguridad inmediatamente baja personalmente, se abren las salas y nos apoyamos entre todos para estar ahí”, comentó.

Indicó que se espera que hoy se le pague a los custodios una primera parte de los salarios que les adeudan, aunque reconoció que no tenía total certeza de que eso ocurriera.

“Todos estamos muy atentos esperando las buenas noticias, sabemos que son momentos difíciles, que los recortes han estado presentes en el país no nada más en cultura derivado de la pandemia”, apuntó.

Expresó que “no ha habido una indiferencia. Estamos inquietos esperando que Hacienda nos suelte el recurso para cubrir a estas empresas que nos prestan los servicios; los salarios de los trabajadores, por lo que investigué, el día de mañana (jueves) ya le les cubrió un pago y parece ser que el viernes el siguiente”, aseguró.

El Munal cuenta con nueve mil obras que recorren cinco siglos de historia de arte mexicano.