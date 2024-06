Dos retos de la reconstrucción, todavía a marchas forzadas

El Santuario Parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles, en la Ciudad de México, y el Palacio Municipal de Juchitán, en Oaxaca, han sido los dos grandes retos de la reconstrucción tras los sismos del 2017, el primero porque se tiene que completar parte de la cúpula que quedó destruida y se realizarán réplicas casi idénticas de tres vitrales; y el segundo, porque se perdió un ala de la edificación y sufrió graves daños estructurales. En ambos se realizan labores a marchas forzadas con triple turno y hasta el momento suman una inversión de más de 167 millones de pesos, informó a La Razón Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

En estos días comenzarán las labores para la rehabilitación de la cúpula del santuario parroquial ubicado en la colonia Guerrero. De los ocho gajos que la conformaban, se tendrán que reconstruir tres, se tomó la decisión de no demolerla por completo.

El santuario parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles así lucía antes del sismo del 19 de septiembre que ocasionó que se dañara parte de la icónica cúpula. Foto: Especial

“El trabajo ha consistido en la recuperación de la estabilidad estructural del inmueble y estábamos en la polémica de qué hacíamos con la cúpula rota, había posiciones de volver a reconstruir desde la base y otra tendencia decía que para mantener la autenticidad del inmueble tendríamos que mantener los gajos que quedaron en pie y construir los que faltan, la decisión que se tomó fue ésta última haciendo una estructura más ligera y más reforzada en la parte que no colapsó. Además de poner una linternilla mucho más ligera, que mantenga la imagen que la comunidad tiene de su templo”, explicó Balandrano.

Detalló que para hacer la cúpula más ligera se utilizará piedra de tezontle para la parte alta, proveniente de un banco de la zona de Tláhuac.

“Nos va a permitir tener una cubierta ligera, que no tenga el riesgo de colapso para el futuro, vamos a empezar estos próximos días la reconstrucción de la cúpula y la linternilla, que son los elementos fundamentales para poder terminar el templo, porque los muros y la cúpula del camarín de la virgen ya están restaurados”, señaló el director general de Sitios y Monumentos.

Trabajadores, la semana pasada realizando obras en la cúpula. Foto: Omar Ávalos, INAH y Especial

Puntualizó que también se contempla rehabilitar la fachada del templo que presenta fisuras en una escultura de cantera de la virgen. Además, se van a reconstruir tres vitrales.

“Los vitrales son alemanes y se mandaron construir en aquel país, porque se perdieron tres cuando cayeron los gajos de la cúpula, se están restaurando con base en los diseños en Alemania, en la Casa Mayer que construyó los originales. Tuvimos la gran fortuna de que la casa no sufrió la pérdida de sus archivos en la Segunda Guerra Mundial, tienen los diseños originales, lo cual nos va a permitir hacer la restauración casi idéntica de los vitrales que perdió”, destacó el funcionario.

Hasta el momento, en las labores de reconstrucción de la parroquia histórica se han invertido 89 millones 512 mil pesos y Arturo Balandrano espera que los trabajos culminen en agosto; sin embargo, no descarta que puedan demorar hasta diciembre próximo.

Ésta fue la parte que se cayó de la cúpula en el templo de la Guerrero. Foto: Omar Ávalos, INAH y Especial

“Esperamos terminar en agosto; sin embargo, tenemos dudas, no queremos apresurar las cosas, si no lo tenemos en agosto lo tenemos en diciembre… Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poder terminar a tiempo, lo cual no quiere decir que estemos haciendo las cosas a las carreras, es con mucho cuidado y detenimiento, pero sí haciendo tres turnos de trabajo”, comentó Arturo Balandrano.

El Santuario Parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles fue construido a finales del siglo XVIII y fue remodelado a mediados del XX; sin embargo, su fundación original data del XVI, pues fue cuando se construyó una pequeña ermita de adobe.

En el interior del edificio también se realizaron obras. Foto: Omar Ávalos, INAH y Especial

TESORO OAXAQUEÑO. Hasta el momento, el Palacio Municipal de Juchitán, cuyo edificio data de 1882, lleva un avance de 89 por ciento y una inversión de más de 78 millones de pesos. Debido a que con el sismo del 7 de septiembre de 2017 la parte del extremo norte quedó totalmente destruida, se tendrá que construir otra contemporánea, pero con una arquitectura que dialogue con el inmueble histórico, trabajos que se dejarán para el futuro y no están contemplados en la rehabilitación actual.

“La parte que colapsó se incluye como una etapa para el futuro, porque las técnicas de restauración nos dicen que cuando se pierde una parte y no se tiene toda la información técnica e histórica necesaria, no puede uno construir en falso como si fuera de la misma época, entonces, se ha tomado la decisión de que esa última ala del Palacio Municipal tenga una apariencia contemporánea, se está trabajando el proyecto para diseñar esta última parte”, dijo Arturo Balandrano sin precisar la fecha en que estaría el proyecto de construcción de esa parte del inmueble.

Por lo pronto, se realizan labores en la estructura del edificio, el cual como durante el terremoto actuó “como ondulaciones de una culebra, eso hizo que se afectaran todos los elementos estructurales, arcos, columnas, muros, cubiertas, entrepisos, ya estamos en la fase final afortunadamente”, aseguró el director.

Palacio Municipal de Juchitán. Foto: Omar Ávalos, INAH y Especial





Trabajos pendientes Se están terminando de reforzar las estructuras que se dañaron en arcos, columnas, muros, cubiertas y entrepisos



Para el futuro Se construirá una nueva ala de la parte norte que se derrumbó. Será una edificación contemporánea que dialogue con el inmueble histórico, ya que no fue posible reconstruirla. No hay fecha de inicio.



Características del inmueble Arcada en la fachada. Tiene dos niveles y casi 100 metros de largo. Palacio Municipal de JuchitánSe están terminando de reforzar las estructuras que se dañaron en arcos, columnas, muros, cubiertas y entrepisosSe construirá una nueva ala de la parte norte que se derrumbó. Será una edificación contemporánea que dialogue con el inmueble histórico, ya que no fue posible reconstruirla. No hay fecha de inicio.Arcada en la fachada. Tiene dos niveles y casi 100 metros de largo.