Eduardo Terrazas plasma medio siglo de su Cosmos en libro

En Cosmos (Hirmer, 2022), su más reciente libro, el artista plástico y arquitecto Eduardo Terrazas reúne cerca de 50 años creación de su serie más icónica, Cosmos, en la cual ha plasmado su propia visión del universo, partiendo de una estructura universal, la cual a la fecha demuestra que tiene posibilidades casi infinitas.

“Empezó en 1974 con una serigrafía que hice y que llamé ‘formas’; es muy sencilla, pero muy interesante. Poco a poco fui jugando con ella, borrándole, quitándole, poniéndole cositas… y vi que tenía muchas posibilidades, sin dejar de perder su esencia principal”, explicó en entrevista a La Razón el creador de 86 años.

En su icónico trabajo, del cual a la fecha ha concibió más de 650 piezas, Eduardo Terrazas concibe al cosmos como un diagrama cuadrangular cuyos cuatro ángulos rectos son sus puntos de infinito; sus componentes son las coordenadas X y Y, la bóveda celeste, el planeta tierra, la gravedad, el electromagnetismo y la energía nuclear fuerte y débil.

Cosmos, autor: Eduardo Terrazas Foto: Raúl Campos

“Tiene arte, matemáticas y filosofía, conceptos que siempre están en mis obras de arte”, apuntó el arquitecto.

Tomando como base la estructura geométrica, Terrazas utiliza al rectángulo como el espacio y la bóveda celeste la representa a través de un círculo tangente inscrito en éste, sobre lo cual señaló: “es una interpretación que hago del lenguaje humano, geométrico y la naturaleza”.

“Todo está yéndose siempre hacia una composición infinita, cuya armonía está conformada por sus fuerzas elementales. Esta serie tiene posibilidades infinitas, se acabará hasta que yo quiera”, abundó.

“Esta estructura no se me ocurrió un día nada más, sino que yo la estuve buscando. Para poder hacerlo tienes que conocer la historia del arte, no es algo que inventas. Uno siempre en el arte quiere decir algo y hacerlo para la humanidad, esperando que les aporte algo”, añadió.

Eduardo Terrazas señaló que él personalmente hizo la selección de las obras que se muestran en el libro, mismo que cuenta con textos escritos por personalidades como el escritor mexicano Guillermo Fadanelli, quien habla de su obra desde la filosofía; el historiador del arte Arnauld Pierre, los curadores Hans Ulrich Obrist y Michel Blancsubé, así como el matemático de la Universidad de Oxford Marcus du Satoy.

Cosmos, autor: Eduardo Terrazas Foto: Raúl Campos

“Ulrich Obrist es quizá el crítico de arte más importante del mundo y él fue quien me apoyo mucho en la creación del libro. Cuando le enseñé los primeros croquis me dijo que estaba muy interesante y él me conectó con el matemático de Oxford, quien se interesó en mi obra”, comentó.

Eduardo Terrazas aseguró que el arte es sumamente necesario para la humanidad, pues le ayuda a armonizarse con el mundo y a crecer: “El hombre tiene muchos lenguajes y el arte es uno de los más importantes, porque te produce vida interior y te conecta con la vida exterior: cuando tú ves un árbol empiezas a descifrar cuántos tonos de verdes tienen sus hojas y que cada una de éstas, aunque se parecen, son únicas”.

“Quiero mostrar cómo, a partir de una estructura, puedes hacer muchos ‘hermanitos’; eso es para mí algo muy interesante de aplicar en la vida: es estar consciente de que las cosas son únicas, pero, al mismo tiempo, parte de sí mismas y de uno”, concluyó Terrazas.