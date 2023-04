Poniatowska: El oficio de escribir “mi manera de estar sobre la tierra”

La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska se encuentra feliz de saber que el próximo miércoles será la novena mujer honrada con la Medalla Belisario Domínguez, un premio que dijo a La Razón, recibe con gusto, aunque “ya cuando tengo 91 años (que está por cumplir en mayo), cuando voy de salida”. Desde el fin de semana se encuentra preparando su discurso, el cual adelantó, será breve y hablará del periodismo y del oficio de escribir, que es su “manera de estar sobre la tierra”.

“Ya escribí el discurso, ya lo voy a imprimir, a corregir, añadir lo que falta. Lo hice entre sábado y domingo, pero chiquito porque la gente se aburre cuando uno empieza a echar un rollo de mil horas. Voy a hablar del periodismo, del gusto de haber trabajado, de dos que debieron recibir la medalla a mi juicio, que eran José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, que fueron mis compañeros de trabajo durante los terremotos, José Emilio hacía unos poemas superconmovedores y Monsiváis y yo anduvimos en las calles”, compartió en la sala de su casa donde recibió a este diario la mañana de ayer.

La escritora, quien es considerada una de las figuras más importantes de las letras mexicanas del último siglo, será galardonada con el reconocimiento que entrega el Senado de la República, por su importante obra literaria y periodística, además de su “compromiso con la justicia y la igualdad”, que “ha inspirado a generaciones de mexicanos a luchar por un mundo más justo y equitativo”.

Poniatowska destacó la valentía de Belisario Domínguez, el político y senador mexicano nacido en Comitán, Chiapas, quien fue un crítico de Victoriano Huerta y defendió la soberanía nacional, hechos por los cuales fue torturado y asesinado. Para rendirle homenaje desde 1953 se instituyó la medalla que lleva su nombre y es otorgada para premiar a hombres y mujeres que han hecho importantes aportaciones al país.

“A Belisario Domínguez lo mataron, por lo menos tengo la suerte, toco madera, tuve la suerte de que no me hayan matado a mí. En esta época ya no sucede esto, aunque quienes son los verdaderos héroes del periodismo mexicano son los periodistas de provincia, los corresponsales de allá, ésos sí son héroes, porque a ellos todo el mundo los conoce, los ven atravesar el banco, la calle, dicen allá va, por eso ellos corren mucho más riesgo que nosotros”, apuntó la autora de libros como La noche de Tlatelolco, Hasta no verte Jesús mío y Tinísima.

Ante el constante peligro que corren los periodistas en México, se le preguntó a la escritora sobre los constantes señalamientos que hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias mañaneras contra quienes ejercen este oficio: “Es su manera de ver, es su opinión y la respeto”, respondió.

López Obrador, a quien Poniatowska acompañó en diversos mítines, no estará durante la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez y acerca de esa decisión la escritora comentó: “Me dijo que no iba a estar, justamente la razón por la que no va a estar es porque siente que le hacen muchísimas críticas injustas, por eso no va a asistir”.

Jamás ajena a los temas políticos, a la autora galardonada con el Premio Cervantes se le preguntó sobre los políticos que han alzado la mano para ser candidatos a la Presidencia y mencionó a dos: “Conozco desde hace años a la familia Ebrard, a Marcelo Ebrard, yo traté mucho cuando llegué a México a la colonia francesa, fui boy scaut francesa; también conozco de hace muchos años a Claudia Sheinbaum, desde la universidad, porque fue una estudiante notable, de lo más capaz”.

Se le dijo si Ebrard y Sheinbaum le gustaban como candidatos a la Presidencia y comentó: “Claro, yo los quiero, no es que me gusten, son amigos míos, es gente que quiero, que tuteo desde hace años”. ¿Y Adán Augusto?, se le inquirió: “No lo conozco, nunca lo he visto, él surgió como un conejo de una caja de sorpresas, no sé quién sea”, contestó con esa agudeza que la ha caracterizado.

A casi un mes de cumplir 91 años, Elena Poniatowska aseguró tener muchas historias por contar ya sea en novelas y cuentos, porque escribir es un oficio que la motiva, “un oficio que tengo desde que tenía 21 años, que amo muy profundamente”, finalizó.