Esculturas en realidad aumentada de Anton Bakker llegan a Bellas Artes

La explanada del Palacio de Bellas Artes es sede de la exposición de realidad aumentada Global Perspective: Math, Art and Architecture Around the World, que exhibe esculturas del artista holandés Anton Bakker.

Lo anterior como parte de una muestra internacional que llega a 300 metrópolis del mundo, entre ellas la Ciudad de México, Tokio, Moscú, París, Berlín, Londres, Chicago y Ámsterdam.

A diferencia de una muestra convencional, en Perspective: Math, Art and Architecture Around the World las personas pueden interactuar con las esculturas sin temor a dañarlas o romperlas. Es posible tocar, sujetar y observar desde distintos ángulos las obras.

La exhibición, realizada con colaboración con el National Museum Mathematics (MoMath), busca ser una alternativa ante el cierre de los museos de todo el mundo por la pandemia de Covid-19, pues el público se sentirá como en el popular juego de Pokémon Go.

Para disfrutar de la exhibición es necesario contar con un teléfono inteligente o tableta con cámara integrada, pues a través de este dispositivo se ingresa a la página de la exposición.

Esculturas de la serie Opus, junto a la obra The Bean, en Chicago. Foto: Especial

Una vez adentro se debe dar clic en la pestaña “Ver la colección de esculturas”, elegir las piezas que se quieren contemplar; tras ello es necesario seleccionar “View in aumented reality” y estar en el lugar donde se realiza la exposición —frente al Palacio de Bellas Artes—.

Una de las novedades del proyecto es que los espectadores podrán tomar fotos y videos de recuerdo como si estuviera fisicamente frente a las esculturas.

Perspective: Math, Art and Architecture Around estará disponible todo este 2021.

“La perspectiva global permite a las familias disfrutar de una experiencia cultural y educativa juntos, en un entorno seguro y al aire libre, y para compartir fotos y videos increíbles con amigos y familiares en todo el mundo”, destacó Cindy Lawrence, directora ejecutiva del MoMath.

El primer día de cada mes la exposición se actualiza automáticamente en cada ciudad y presenta una nueva escultura. Las obras que podrán disfrutarse van de efigies con formas curvas, nudos, espirales, moebius y fractales hasta estructuras de estrellas e ilusiones ópticas.