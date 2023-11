Esperan que la FILIJ recupere esplendor que tuvo en el Cenart

Expositores esperan que la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil recobre en Chapultepec el esplendor que tuvo en los años en que se realizaba en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), donde registraban mayores ventas y número de visitantes. La FILIJ en 2015, el año que registró sus mejores cifras, tuvo ganancias de 19 millones 643 mil pesos y una afluencia de 400 mil visitantes; y en 2019, la última edición que se realizó en esa sede contabilizó cerca de 150 mil asistentes.

“Para mí siempre el Centro Nacional de las Artes es adecuado; unos dicen que ya quedó chico, puede ser, pero sigue siendo el lugar idóneo, estadísticamente hablando, se compra y se leen más libros allá. Ahora comparado con el Cenart, sí vamos a la mitad (en cuanto a ventas)”, dijo en entrevista con La Razón Esteban Jiménez, representante de Santillana desde hace 25 años.

Jiménez comentó que este primer fin de semana de la FILIJ les ha ido bien, pero esperan que se recupere a quienes solían acudir al encuentro al Cenart y se realicen nuevas estrategias para que la feria retome el vuelo.

“Es seguir promoviendo más, porque anteriormente la feria se difundía en todos lados, antes veía en los camiones comerciales, en la radio; es ver la forma de que las personas regresen como iban al Cenart, eran niños que ya leían mucho y venían buscando a sus autores, aquí apenas empieza.

“Era la feria más bonita, tiene que seguir siéndolo, eso es lo que tenemos que retomar, esa esencia, todos tenemos que colaborar, si las autoridades dicen que allá no se puede, bueno se hace aquí, pero es ver qué se tiene que hacer para que vuelva a ser esa feria”, apuntó.

Por su parte, Miriam Martínez Garza, gerente editorial del sello Castillo en la división de niños y jóvenes, comentó a este diario que ve aspectos positivos en Chapultepec, donde hay un público que no es lector, entonces hay un nicho de oportunidad para atraer; aunque también ve grandes retos.

“Hay pros y contras, en el Cenart había un público cautivo, el lugar estaba estratégicamente diseñado para que sucedieran muchas cosas, lo que me parece lindo de aquí, de Chapultepec, es que viene público que no está tan en contacto con los libros o no conocía la feria; es un espacio familiar, a lo mejor no vienen a la feria, pero la encuentran y sucede algo, siempre estamos en favor de la diversificación y descentralización, pero todo tiene sus retos, lo que tenemos es la actitud de sumar, porque los libros se tienen que volver a valorar, no solamente económicamente sino entre los jóvenes, hay mucho que hacer”, comentó Martínez Garza, quien afirmó que también habían tenido un buen comienzo en esta edición de la feria.

El encuentro ha tenido cambios en los últimos años, ha pasado de un presupuesto de 42 millones de pesos, en 2018; a 13 millones de pesos este 2023.

Tuvo como sede el Cenart, luego durante tres años se mudó al Parque Bicentenario, en 2019 volvió al Centro Nacional de las Artes y tras la pandemia, en 2022, regresó, pero se estableció que el nuevo espacio sería la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Con tantos cambios de sede en los últimos años, los expositores consideran que es necesaria una mayor difusión, debido a que entre semana, cuando no es tan frecuentado el Bosque de Chapultepec es un reto atraer a las personas, aunque ayuda mucho que las escuelas realicen visitas esos días.

“Es bueno en sábados y domingos, porque viene mucha gente de visita, pero entre semana sí estamos un poco solos. En el Cenart la gente ya ubicaba esta feria, aquí (en Chapultepec) tomaría años para retomar la feria”, aseveró.

Este año la FILIJ cuenta con 68 expositores, 135 talleres y 80 espectáculos para las infancias y juventudes. También se realiza de manera alterna en estados como Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero y Michoacán.