Evalúan posibles daños en Bellas Artes por protesta

Expertos del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) realizan un dictamen sobre posibles daños en el Palacio de Bellas Artes, derivados de una protesta que realizaron trabajadores de la sección D-III-22 del Sindicato Nacional de Cultura, que ayer mantuvieron cerrados los accesos del importante recinto capitalino, aseguró a La Razón Pedro Fuentes Burgos, subdirector general de administración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Hemos decidido privilegiar el diálogo, mañana me voy a reunir con ellos, eso no quiere decir que vamos a renunciar legalmente en contra de los probables daños que sufrió el mármol de Bellas Artes por los pegotes de su propaganda dentro del Palacio de Bellas Artes, como saben eso es patrimonio nacional, no podemos consecuentar que por una manifestación de ideas se haga daño al patrimonio; procederemos legalmente”, comentó Pedro Fuentes Burgos.

Indicó que el dictamen que determinará si existe daño o no estará listo hoy. Además añadió que se tomarán acciones legales por las afectaciones que implicó tener cerrado el Palacio de Bellas Artes impidiendo el acceso a los visitantes.

Se está haciendo un dictamen por parte de Cencropam, porque pusieron unos pegotes directamente al mármol, que es delicado, la misma restauración puede afectar; quedan residuos de goma en el mármol, eso puede ocasionar un daño, lo están dictaminando peritos para ver si existe o no el daño

Pedro Fuentes Burgos, Subdirector general de Administración del INBAL

Fuentes Burgos indicó que el descontento de los trabajadores sindicalistas es porque recientemente se determinó que en la promoción de un puesto no sólo se considere la antigüedad, como los empleados administrativos quieren, pues se debe tomar en cuenta también el conocimiento y capacidades que tengan.

“La discusión versa sobre eso, que sean sólo los técnicos los que hagan los movimientos escalafonarios; la resolución que están peleando fue tomada por la mayoría de los sindicatos, que decidió que los movimientos escalafonarios sean entre los técnicos de museografía, eso enardeció a uno de los sindicatos que representa a los administrativos y por eso hicieron esta manifestación, parece ser que no la pretenden levantar si no se resuelve a favor”, comentó.

Dijo que esa determinación se tomó debido a que se requiere de personal capacitado para dichas labores que son completamente técnicas. “No se capacitan, no hacen ningún mérito para subir, porque saben que sin ningún esfuerzo llegará el momento que suban de nivel”, criticó.

Los manifestantes ayer también denunciaban falta de herramientas para talleres y material de trabajo, respecto a esto Fuentes Burgos comentó que ya se están distribuyendo las herramientas.

“Están tomando todos los temas o que estamos solucionando o en proceso; por ejemplo en las mantas dicen ‘Burgos las prestaciones son progresivas’, sí, pero pretenden que cada vez que haya un Día de las Madres el instituto tiene que aportar más, pero no es así, quieren un monto mayor del que se le da a cualquier representación sindical”, manifestó.

Los miembros del sindicato también cerraron los accesos de las oficinas del INBAL en la Torre Prisma.