FIC de Monterrey celebra 20 años

La capital de Nuevo León ha sobresalido de manera importante durante los últimos años como un rincón cinéfilo de nuestro país gracias a su Festival de Cine de Monterrey, mismo que este año realiza su edición número 20 desde el pasado 25 de septiembre para finalizar el 2 de octubre, en lo que han sido y seguirán siendo días llenos de interesantes producciones cinematográficas que abordan temáticas diversas en diferentes formatos.

Fotograma de Monstruo de Xibalba. Fotos: Especial

Con funciones en Cinépolis Nuevo Sur, Teatro Centro de las Artes y Cineteca Nuevo León, el Festival presenta sus secciones Monterrey Classics, Muestra Mujeres en el Cine y WORLD HIGHLIGHTS fuera de competencia, al igual que Largometraje Mexicano Ficción, Largometraje Mexicano Documental, Largometraje Internacional Ficción, Largometraje Internacional Documental, Largometraje Latinoamericano, Cortometraje Mexicano Ficción, Cortometraje Mexicano Documental, Competencia Estudiantil Mexicana, Corto Internacional Ficción y Corto Internacional Documental en competencia oficial.

El payaso Art, protagonista de Terrifier 3. Foto: Especial

Entre las películas que más llaman la atención está Paris, Texas de Wim Wenders, que ha sido restaurada en 4K y también se exhibirá en CDMX, únicamente en Cinépolis Universidad tras la conclusión del encuentro cinematográfico. Además, está con su estreno en México la nueva entrega de una de las franquicias de terror y gore más populares del mundo: Terrifier 3. De igual forma destacan las premieres latinoamericanas de Wild Diamond y El Juicio de un Perro (ambas de Francia), Bring Them Down (Irlanda) y Bird (Reino Unido) con la actuación del talentoso Barry Keoghan, y Another End (Italia), en la que actúa el mexicano Gael García Bernal.

Fotograma de la versión restuarada de París, Texas. Foto: Especial

Por otra parte, las cintas mexicanas en competencia son: Fragmentos de Olvido, de Rubén Villa; Monstruo de Xibalba, de Manuela Irene Espitia; La puerta verde, de Guillermo Vejar; Todavía Conmigo, de Alfonso Pineda Ulloa; Jíkuri. Viaje al país de los Tarahumaras, de Federico Cecchetti; El mirador, de Diego Hernández; El último viaje, de Rodolfo Santamaría; Carnalismo, de José Luis Cano; The In Between, de Robie Flores; Las Amazonas, de María Bello; Formas de atravesar un territorio, de