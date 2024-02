El guardián de los quesos muestra las distintas formas de vivir en familia

La escritora Gina Jaramillo decidió estructurar una narración, El guardián de los quesos (Alfaguara Infantil, 2023), sobre los diferentes tipos de familias que integran la sociedad mexicana, a través de los episodios del gato Tigre que de noche duerme con la niña Bibi, pero de día desaparece y se va a convivir con otros vecinos del barrio, quienes lo cuidan con esmero. Cuaderno con ilustraciones de la artista plástica Valeria Gallo, quien con iconografías singulares recrea las tribulaciones de la mascota por todas las casas de la colonia.

Juguetona historia protagonizada por dos hermanos, Bibi y Mon, que tienen un gato que se escapa todos los días y a veces, vuelve muy bañadito y fragante. Un día llegó con una argolla de corazones rosas, lo cual despertó sospecha en los niños; pero, no saben a dónde va y lo que hace durante el día. Entonces, los pequeños decidieron seguir sus huellas: ¿dónde se mete Tigre?, se preguntaban. Un día descubren que el felino es muy querido en otras casas e investigan: son testigos de los diversos tipos de familias que radican en el barrio donde viven.

“Me encanta inventar historias de niños, los infantes me fascinan. Me sorprende su curiosidad, se imbuyen en un asunto y hasta que no lo saben todo no descansan. Eso les sucede a los protagonistas de este libro, quienes observando a los personajes de su alrededor descubren muchas cosas, sobre todo la diversidad social de su entorno. He querido mostrar que existen muchos tipos de familias, cada espacio familiar es único”, dijo a La Razón, la también locutora radial Gina Jaramillo.

¿Tigre, un gato cercano a su experiencia personal? Los primeros episodios del libro son recreaciones de hechos reales. Tenía un gato que vagabundeaba con frecuencia, me dejaba sola y se va a hacer su viaje diario. Hay un cruce de la imaginación con el muy singular comportamiento de los gatos.

¿Cómo fue el proceso de escritura? Es una historia que me rondó durante muchos años. Lo concebí como un relato donde se escuchan muchas voces: la editora, amigos, familias diversas y personas con las cuales compartí las ideas. Me interesaba que fuera un libro colectivo. Narración que se fue estructurando desde muchos sitios y momentos. El título, por ejemplo, se lo puso mi hija.

¿Cómo fue la conjugación de las ilustraciones con el relato? Yo quise desde un primer momento, trabajar con Valeria Gallo, ella ha incursionado en los temas de inclusión y diversidad en otros libros. Le mandé el relato y le encantó. Ella es una gran artista plástica y en estas ilustraciones se enlazan imágenes de unos de sus libros, En sus zapatos.

¿Quedó usted satisfecha con el cosmos visual escogido por la ilustradora Valeria Gallo? Totalmente. Ella seleccionó una gradación de colores (dorado-oro, naranja, azules sosegados, verde claro, crema, rosado...), que da la posibilidad de una lectura sosegada. Me gustan sus ‘silencios visuales’ en que el lector tiene que completar la trama desde la imaginación. Hay mucho ritmo en los retratos de los personajes. Las ilustraciones enriquecen el texto en un tejido de lo verbal con iconografías rebosadas de naturalidad.

El Guardián de los quesos