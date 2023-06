Guillermo Arriaga lleva su filo literario de cazador a Querétaro

Entre las figuras invitadas a la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales de Querétaro 2023 (FILMAQ) sobresale el narrador, guionista, productor y director cinematográfico Guillermo Arriaga (Ciudad de México, 1958). El reconocido autor de los guiones de las películas Amores perros, 21 gramos, Babel, Los tres entierros de Melquiades Estrada y The Burning Plain, amén de ganador del Premio Alfaguara de Novela 2020 por Salvar el fuego, ha llenado en tres ocasiones el Patio Central del Centro Educativo y Cultural Gómez Morín, espacio principal de la FILMAQ, en charlas y presentaciones de sus libros.

“Yo jamás imaginé que tanta gente se acercara y leyera El Salvaje, sobre todo, jóvenes que me dicen que se sienten identificados con los personajes. Extrañas ha sido muy bien acogida en esta singular Feria, que me parece muy atractiva por su formato y propuestas. Este evento rompe con las pautas de las Ferias comunes donde la gente va a comprar libros y a tomarse fotos con los autores. Aquí se respira otro aire, me siento en familia. Creo que somos testigos de un encuentro cultural inusitado que abre otras ventanas para la promoción del libro y las disciplinas afines”, expresó el autor de Extrañas en entrevista con La Razón.

Es que soy un cazador siempre. Estoy imbuido en ese ritual que es un desafío de la vida con la muerte. Mi mirada es la de un cazador, así miro a los lectores cuando se me acercan a pedirme que les firme un libro: la caza nos acerca a la verdad

Guillermo Arriaga

Escritor

¿Cuáles son las propuestas innovadoras de esta Feria? Bueno, en realidad esto no es una Feria en el sentido de como la conocemos. Esto es un encuentro interdisciplinario. Puedes encontrarte a un guionista delirante como el chileno José Ignacio Chascas Valenzuela, líder del High Concept; a una actriz que hace una lectura dramatizada, Cecilia Toussaint; a un novelista gráfico como Bef o a un peruano obsesionado con los demonios, Roncagliolo. Los organizadores han sabido conjuntar de manera muy singular, la música, la radio, el videojuego, el cine y el comic con la literatura. Esto nunca se había hecho en México.

Ha sido usted recibido aquí como ‘estrella pop’. ¿Cómo se siente? Muy emocionado y agradecido. Crecí en la Unidad Modelo de la Ciudad de México, donde las vidas de personajes singulares y la calle han estimulado mi imaginación. Cuando veo tanta gente interesada por mi trabajo creativo, me doy cuenta de algo que subrayo siempre: “La calle está dentro de mí, el barrio sigue conmigo”.

Lo he visto estos días vestido con atuendos propios de un cazador… Es que soy un cazador siempre. Estoy imbuido en ese ritual que es un desafío de la vida con la muerte. Mi mirada es la de un cazador, así miro a los lectores cuando se me acercan a pedirme que les firme un libro: la caza nos acerca a la verdad.

¿Por qué el tema de la violencia como centro de El salvaje y Salvar el fuego? Es imposible no escribir sobre eso, algo tan presente, que no se puede eludir. Pero, también me interesa abordar asuntos como la ternura humana y los actos solidarios que se desprende de esa actitud de los seres humanos. En Extrañas hay algo de eso.

¿Y el humor? Asumo que escribo cosas en unas atmósferas muy aterradoras, crueles, vertiginosas. Creo que el humor, hasta cierto punto, lija, despeja un tanto toda la crueldad que voy dibujando.

¿Ecos de Shakespeare, la tragedia griega, Rulfo y Faulkner en sus narraciones? Agrego a Borges junto con Rulfo, Shakespeare, Sófocles, Esquilo y Eurípides. El sonido y la furia de Faulkner ha sido la novela concluyente en mi visión como narrador, confieso que es el libro que más peso ha tenido en mi trayectoria literaria.

Portada de "Extrañas" Foto: Especial

Extrañas