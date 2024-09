Hallan obras inéditas en reconstrucción de la Casa Malinche

Durante las labores de reconstrucción de la histórica Casa de la Malinche, en Coyoacán, que resultó dañada por los sismos del 2017, se hallaron obras y proyectos murales inéditos del artista Arturo García Bustos (8 de agosto de 1926-7 de abril de 2017), quien habitó esa vivienda junto con su esposa, la creadora Rina Lazo. Una de las piezas que se encontró fue un mural de cuatro metros de altura por 1.70 de ancho sobre el Popol Vuh y un proyecto mural que ideó para el Colegio de San Ildefonso en el que plasmó una escena en la que aparecen músicos y personas de diversas clases sociales, reveló a La Razón su hija, Rina García Lazo.

“Encontramos maravillas de murales, un mural inédito, lo hallamos en vida de mi mamá todavía y lo habíamos colgado en el estudio de ella. Ahora lo tengo enrollado en una bodega, pero es una obra que habla sobre el Popol Vuh, tiene un texto de eso, se llama La Conquista, me encantaría que pudiéramos colocarlo, pero me gustaría que no fuera donado”, dijo Rina García Lazo sobre la obra de quien formó parte del grupo Los Fridos, conformado por alumnos de Frida Kahlo.

Detalló que durante la rehabilitación de la también conocida como Casa Colorada, que fue el hogar de La Malinche y Hernán Cortés entre 1521 y 1522, se tuvo que trasladar todo lo que había en el estudio de Arturo García Bustos y fue en ese proceso que dieron con piezas nunca antes vistas por el público.

El artista, al pintar el mural inconcluso. Fotos: Pascual Borzelli Iglesias y Rina García Lazo

“Hay muchas obras que nadie conoce, además una cantidad de bocetos, sería maravilloso hacer en Bellas Artes una gran exposición de mi papá para 2026, porque son los 100 años del centenario del nacimiento de Arturo García Bustos”, comentó la arquitecta.

Rina García Lazo aseguró que se hallaron obras inconclusas y cerca de 10 proyectos murales que nunca pudo materializar Arturo García Bustos, autor de La Universidad en el Umbral del Siglo XXI, en la estación Universidad del Metro.

Este mural inacabado lo concibió en su casa. Fotos: Pascual Borzelli Iglesias y Rina García Lazo

“Ahora que tuve que desocupar completamente el estudio de mi papá y de mi mamá encontré obras que se quedaron inconclusas y, sobre todo, muchos proyectos murales que tristemente no se llegaron a realizar. La mayoría son proyectos históricos o de luchas sociales, siempre pensando en un compromiso social”, contó.

La arquitecta señaló que el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) se encontraba realizando un inventario, tanto de las piezas inéditas como las ya conocidas; sin embargo, el trabajo se tuvo que posponer debido a las labores de rehabilitación. Espera que pronto puedan retomarse.

Retrató a Frida y Diego. Fotos: Pascual Borzelli Iglesias y Rina García Lazo

“Cencropam ha venido a ayudarme a hacer el inventario, pero ya no regresó, porque era demasiado el polvo que se estaba generando con la obra que se estaba realizando. En este nuevo sexenio debemos retomar el apoyo para tener un inventario completo, tanto de obras de Rina Lazo como las de Arturo García Bustos, fue muy poco lo que se hizo, no llegamos ni a 20 por ciento de la obra que tengo resguardada”, compartió.

En la Casa de la Malinche se encuentra un mural inacabado que el creador de La herencia tepaneca en el umbral del tercer milenio realizó en la entrada. Se trata de una pintura al fresco en la que representó a La Malinche y a Hernán Cortés, pero también a Diego Rivera y Frida Kahlo.

“Este mural decidió hacerlo en la casa, comenzó pintando la Conquista, a La Malinche, a Hernán Cortés, pintó la llegada de éste último a la Ciudad de México, los volcanes, y después pintó en San Ildefonso a Diego y Frida. Del otro lado quedó inconcluso, pensaba pintar un autorretrato y a mi mamá (Rina Lazo), pero pasaban los años. En 2010 es cuando más estuvo pintando este mural, en 2015 tuvo una caída, se lastimó la clavícula de la mano derecha. Cuando falleció mi papá, mi mamá dijo que lo iba a terminar. Ahora lo único que habrá que hacer es ribetear, limpiar y cuando ya saquemos todas las maderas se va a ver muy bien”, comentó Rina García Lazo, al lado del mural.

Arturo García Bustos usó la técnica de pintura al fresco. Fotos: Pascual Borzelli Iglesias y Rina García Lazo

La heredera de los artistas espera también retomar las labores para terminar el inventario de la biblioteca que perteneció a Arturo García Bustos, que consta de cerca de cinco mil ejemplares. Además, destacó que cuenta con un vasto archivo documental de su padre.

“He encontrado libretas de 1940, 1950, hay material para hacer como 10 libros, llevan catalogados alrededor de 800 grabados inventariados”, dijo Rina García Lazo, quien espera que la obra de su padre sea revalorada.

“La obra de García Bustos tiene que ser revalorada, es bastante conocida, pero le falta más difusión”, concluyó.