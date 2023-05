¡Lo logró! Haruki Murakami gana el premio Princesa de Asturias 2023

Associated Press

El novelista japonés Haruki Murakami ganó el Premio Princesa de Asturias de Literatura de este año, anunció el miércoles la fundación española que organiza los premios.

El jurado del Premio Princesa de Asturias elogió la “singularidad” de los ensayos, cuentos y novelas del escritor nacido en Kioto, de 72 años, que se han traducido a más de 40 idiomas y vendido millones de ejemplares.

El panel destacó la "capacidad de Murakami para reconciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora".

Murakami logró la reconciliación entre la cultura occidental y la oriental a través de sus obras. AP

Murakami atrae a diferentes generaciones

Dijo que su trabajo expresó algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo, incluyendo "la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización en las grandes ciudades y el terrorismo".

El panel elogió su capacidad para atraer a diferentes generaciones a través de diferentes géneros y lo describieron como “uno de los principales maratonistas de la literatura contemporánea”.

Murakami ha escrito varias decenas de libros y también ha traducido obras de autores como Raymond Carver, F. Scott Fitzgerald, Truman Capote, JD Salinger y John Irving. Uno de sus primeros grandes éxitos fue con “Norwegian Wood” en 1987, que vendió más de 10 millones de copias y fue traducido a unos 35 idiomas. Otras novelas importantes incluyen "Kafka on the Shore", "1Q84" y "After Dark".

Su colección de cuentos “Blind Willow, Sleeping Woman” ganó el prestigioso premio Frank O'Connor International Short Story Award en 2006 y su cuento, “Drive My Car” inspiró la película homónima ganadora del Oscar del director japonés Ryusuke Hamaguchi.

El escritor Haruki Murakami publicó su nueva novela en abril. Foto: Reuters

El de Asturias, uno de los más importantes del mundo

El jurado del premio Asturias calificó a Murakami como un novelista “inquietante” influido por Dostoievski, Dickens y Vargas Llosa y cuyo uso del humor y el surrealismo no le impidieron abordar graves problemas sociales y la defensa de los valores humanos.

Murakami fue elegido entre 37 candidatos de distintas nacionalidades. Los ganadores anteriores incluyen al irlandés John Banville y al escritor estadounidense Richard Ford.

El premio de 50 mil euros (52 mil 600 dólares) es uno de los ocho premios que cubre las artes, la comunicación, la ciencia y otras áreas que entrega anualmente la fundación.

Los premios se encuentran entre los más prestigiosos del mundo de habla hispana. La ceremonia de entrega de premios tiene lugar cada mes de octubre en la ciudad de Oviedo, en el norte de España.