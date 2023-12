Héctor Cruz García sigue viviendo intensamente el paisaje

El reconocido pintor y muralista Héctor Cruz García, impulsor del programa Pago en Especie y creador de uno de los murales del Centro SCOP y de Génesis. Nacimiento de una Nación, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, afirma que a sus 91 años sigue viviendo intensamente el paisaje, porque cada que acude al campo para admirar la naturaleza que plasmará en sus cuadros, medita y reflexiona sobre lo que ven sus ojos. “Hay que tomar el paisaje muy en serio”, afirmó a La Razón.

“Todos tenemos una visión diferente del paisaje, depende de la educación visual para observar el paisaje, se requiere de una especie de meditación y reflexión frente a lo que uno va a pintar, casi diríamos que es estar espiritualmente en el goce de la naturaleza”, comentó el artista, quien en la muestra La luz en el paisaje, que se encuentra actualmente en la Galería EXU, comparte obras que creó durante la pandemia de Covid.

Cruz García confesó que nunca se sintió inspirado por otros paisajistas, porque siempre consideró que tuvo una visión distinta de este arte. Incluso en alguna ocasión Carlos Pellicer al observar uno de sus cuadros le comentó que su obra era como ver la génesis del paisaje.

La luz en el paisaje. Foto: Cortesía Galería EXU

“Ante un cuadro mío, Carlos Pellicer dijo: ‘Éste es el génesis’. Al momento me sorprendió el concepto, pero luego entendí que era el nacimiento de una nueva visión del paisaje que no tiene ninguna relación con ningún otro artista, lo que yo hago en el paisaje es una visión muy particular mía de ver el paisaje”, dijo quien fuera asistente de Diego Rivera.

En la exposición, que se presenta hasta el próximo 30 de mayo del 2024, el artista con 70 años de trayectoria incluye obras en gran formato y estudios en mediano y pequeño formato, donde la luz, el color y el paisaje están presentes.

“El paisaje me encanta, quizá porque estar en el campo y disfrutar de la belleza de las montañas, de las flores y de las nubes, me da una enorme tranquilidad, por eso creo que es el paisaje lo que me lleva mucho la atención y en este caso, por eso es el tema de esta exposición”, compartió el artista plástico.

Antes de profundizar más en el paisaje, Cruz García pintó murales y creó pinturas. “Dentro de este género ha evolucionado desde la aprehensión naturalista hasta ciertas sutilezas poéticas propias de una intelección postimpresionista”, señalaba sobre su obra la fallecida y reconocida crítica de arte Raquel Tibol.

El pintor contó sobre estos cuadros de reciente creación que durante el confinamiento por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, tuvo la oportunidad de ir al campo a contemplar la naturaleza para pintar algunos cuadros.

“Fue irme al campo a descansar y reflexionar sobre estos momentos de tragedia que vivimos”, comentó, aunque aseguró que las obras no reflejan esos aciagos días, sino todo lo contrario, la belleza y la riqueza de lo que brinda la naturaleza.

Antes de irse al campo sí se abocó a un proyecto relacionado con la crisis sanitaria, la obra Enfrentando a la muerte, salvando vidas, en la que refleja la desesperación y angustia de la humanidad ante tanta muerte y enfermedad.



TRAYECTORIA: fue presidente de la Sociedad Mexicana de Artes Plásticas Somart, su obra se ha exhibido en América, Europa y México Héctor Cruz García