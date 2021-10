Héctor Infanzón festeja nominación al Latin Grammy

El pianista Héctor Infanzón (Ciudad de México, 1959): referente obligado del jazz mexicano contemporáneo con álbumes concluyentes (Nos toca, Live in Hong Kong, De manera personal, Citadino...) y asimismo, incursiones en la música de cámara (El devenir de la noche, Arrebatos), ha sido nominado en dos categorías (Mejor Álbum de Música Clásica, Mejor Composición Clásica) al Latin Grammy 2021.

Candidaturas del fonograma Tres historias concertantes que el pianista grabó con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Bulgaria conformado por Concierto para Violín y Orquesta. Remembranzas; Concierto para Vibráfono y Orquesta. Jugando con Papá; y Concierto para Piano y Orquesta. Celebración.

“Estoy muy satisfecho por estas nominaciones —perdón por el lugar común—; pero, esto es más que todo un reconocimiento a la música de concierto que se está haciendo en nuestro país. No es un disco de jazz, mucha gente se sorprendió, aquí despliego mi faceta como compositor de música clásica, no quiero encasillarme en una sola modalidad: hay vasos comunicantes entre todos los estilos musicales. Lo popular no está divorciado de lo culto: no existen líneas divisorias”, expresó en entrevista con La Razón el autor del popular tema “Zócalo”.

La música tiene la grandiosa capacidad de evocación/invocación en la floración de recuerdos, estados de ánimo, gozos, tristezas, alegrías; cuando compongo, algo recóndito me lleva a reconfigurar historias de la infancia y de la familia como sucede en este caso Héctor Infanzón

Pianista

¿Continuación de las propuestas desplegadas en los discos El devenir de la noche y Arrebatos? Sí, así se puede ver: en El devenir de la noche de 2012 hay composiciones para cuarteto de cuerdas, suites, piezas para dos pianos, cuarteto de maderas, cuarteto para saxofones, piezas para marimbas y para clavecín y piano, todas desde configuraciones concertinas; en Arrebato de 2016 se despliegan improvisaciones en clavecín, instrumento muy presente en el barroco.

¿Tres historias contadas desde la música? Ésta tiene la grandiosa capacidad de evocación/invocación en la floración de recuerdos, estados de ánimo, gozos, tristezas, alegrías; cuando compongo, algo recóndito me lleva a reconfigurar historias de la infancia y de la familia como sucede en este caso.

¿Cuáles episodios suscriben este disco? En el Concierto para violín. Remembranzas, están presentes mis caminatas por el Centro Histórico de la mano de mi padre. Cuando llegábamos al Palacio de Bellas Artes, mi padre recordaba que mi abuelo trabajó en la construcción de ese edificio. El Concierto para Vibráfono está dedicado a mi padre, él tocaba ese instrumento, emplazo la sonoridad de la infancia, evoco a mi padre tocando canciones populares.

¿Y el concierto para piano, Celebración? Ahí me detengo y hago énfasis en el valor e importancia de la familia, temática recurrente en mi música. Tres movimientos que relatan los deleites de las reuniones familiares: preparativos, los atuendos, la llegada de los amigos y la alegría de estar juntos con familiares.

¿Quiénes son los instrumentistas solistas? El violinista William Harvey; el vibrafonista Ricardo Gallardo, director del cuarteto de percusiones Tambuco; y yo en Celebración como concertino.

¿Asiste usted a la ceremonia de la entrega de los Latin Grammy? Estoy invitado a Las Vegas para la gala de entrega. Esa noche del 18 de noviembre próximo, sabremos si estas Tres historias concertantes se llevan el reconocimiento en las dos candidaturas o en una de ellas. Esperemos.

Tres historias concertantes / Héctor Infanzón Foto: Especial

