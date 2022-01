Advierten peligro de fragmentar patrimonio cultural de Banamex

Fomento Cultural Banamex cuenta con la más importante colección de arte privada, por lo que la adquisición fragmentada sería “verdaderamente un peligro” y “una desgracia para el país”, afirmó a La Razón Hilda Trujillo, exdirectora de los Museos Diego Rivera-Anahuacalli y Frida Kahlo.

El acervo de más de cuatro mil piezas incluye obras, como Desfile 1 de mayo en Moscú, de Diego Rivera; y Los frutos de la tierra, de Frida Kahlo, ésta última valuada en 10 millones de dólares. Por ello, Trujillo urge la intervención tanto del Estado como de la IP para la salvaguarda de este acervo, pero también del patrimonio de Fomento Cultural en su conjunto, el cual se conforma de cinco inmuebles históricos, una colección numismática de más de dos mil 200 billetes mexicanos, siete fondos documentales de los siglos XVIII al XX, una biblioteca con más de tres mil volúmenes y una fototeca, videoteca y piezas museográficas.

“El tema importante es que se mantenga la colección privada más importante del país. Lo que va a ser más atractivo es vender el Frida Kahlo que cuesta diez millones de dólares, el Diego Rivera. Si algo contribuye a las grandes exposiciones a nivel internacional son las colecciones de Banamex”, señaló la también promotora cultural.

Alejandro Neri, observador financiero, indicó a este diario que, si bien la venta de Banamex por parte de Citigroup podría demorar entre dos o tres años, una de las alternativas para preservar el patrimonio cultural en su conjunto es que el gobierno mexicano, instituciones descentralizadas de cultura, empresarios y fideicomisos de cultura conformen un fideicomiso.

Otra propuesta que planteó Carlos Lara G., experto en legislación cultural, es la creación de un programa en el que empresas, a través de la condonación de impuestos, adquieran parte del acervo.

“Se tiene que estudiar la posibilidad de crear un programa para que una parte de este patrimonio sea adquirido; o con una mayor pertinencia, crear una estrategia con un grupo de expertos que defina qué podría formar parte de este acervo estatal”, dijo en entrevista.

Otra vía planteada por los especialistas en materia cultural Carlos Villaseñor y Veka Duncan es que sea de los impuestos de la compra-venta de Banamex.

“En caso de que se desee que el gobierno mexicano o la nación conserve el acervo, probablemente una negociación que podría hacer el gobierno mexicano sería de los impuestos que resulten de la venta de las acciones pudiera hacerse pago en especie; la otra vía es que sea adquirido por un grupo mexicano que decida mantener el acervo integrado”, dijo Villaseñor.

Por su parte, Veka Duncan refirió: “Es importante tener en cuenta que nuestra política cultural no cuenta con los mecanismos de adquisición de obras, ni el INAH ni el INBAL tienen ni los fondos ni los mecanismos para adquirir este acervo, lo más viable es que el SAT negocie como una especie de condonación de impuestos”, externó.

Sin embargo, la condonación de impuestos sería compleja refirió Alejandro Neri: “Tenemos muchas necesidades en el país como para esperar a cobrar los impuestos de esta compra-venta”.

Si bien Citigroup ha expresado que es de suma importancia la adquisición completa del patrimonio, Neri no descarta que se pueda fragmentar, pues es difícil que una sola empresa pueda adquirirlo.

Ven inviable, propuesta de Ebrard. Tanto Carlos Villaseñor como Carlos Lara G., consideraron irrealizable que el patrimonio cultural de Fomento Banamex pase a ser propiedad de la nación, como lo sugirió el canciller Marcelo Ebrard.

“La pregunta es ¿para qué quiere el Estado ese patrimonio? Si algo ha hecho este gobierno es recortar los recursos para la cultura; no lo va a poder mantener, no tienen para conservar lo que tiene el Estado, el Palacio de Iturbide está en condiciones envidiables”, expresó Lara G.

En ello coincidió Villaseñor: “Si tomamos en cuenta que el proyecto Chapultepec se lleva 25 por ciento del presupuesto de cultura, nos encontramos que actualmente no hay recurso para investigación, mantenimiento. Va uno a los museos y difícilmente tienen los insumos necesarios para recibir al público; entonces, me parece que el Estado mexicano no tiene la liquidez para adquirir ese acervo y ni siquiera para mantenerlo”.