Con humor y monitos, Patricio cuenta la historia de Mesoamérica

El monero Patricio considera que la “caricatura y el humor tienen la virtud de hacer fácil lo difícil”, por eso cuando se embarcó en la titánica tarea de contar la historia del México prehispánico pensó en estos dos elementos para acercar esos interesantes acontecimientos a las personas que no son expertas, pero tienen curiosidad de conocer qué pasaba en lugares como Teotihuacan o Monte Albán, qué comían los habitantes de aquella época, cómo se relacionaban o cómo era su forma de gobierno.

“Hace varios años estaba leyendo sobre la Conquista, pensé que estaría padre leer sobre qué había antes, me recomendaron el libro de Los antiguos mexicanos , de León Portilla, lo empecé y literalmente lloraba de la emoción de lo que estaba leyendo. Una de las cosas que me llamó la atención es que no sabía nada de eso, todo era nuevo para mí, después le pregunté a conocidos y nadie sabía nada de nada”, comentó en entrevista con La Razón Patricio.

Inspirado en los famosos libros de Rius para principiantes, el monero emprendió una exhausta investigación, apoyada por expertos, principalmente el fallecido historiador Alfredo López Austin, para narrar de manera amena y sencilla las historias más interesantes de Mesoamérica. Después de dos primeros volúmenes publicados, ahora presenta el tomo 3, México antes de ser México. El clásico mesoamericano. De Teotihuacan a los guachimontones (Grijalbo, 2023).

Algunas de las caricaturas de Patricio que incluye el libro. Foto: Cortesía Patricio/Grijalbo

“Tenía muchas ganas de hacer algo que fuera más allá de la caricatura política, la historieta política, entonces pensé, ya está Rius que inventó un formato que funciona muy bien para comunicar temas complejos. Me puse a leer un poco sobre las culturas mesoamericanas y me di cuenta que el tema me rebasaba por completo, fue cuando decidí pedir ayuda, me acerqué a Alfredo López Austin, durante siete años fue mi maestro y asesor, ahí fue cuando comencé a tomar con mucha seriedad un tema que finalmente abordo con humor”, apuntó.

Estoy trabajando en el tomo cuatro y llevo varios años leyendo la historia de los mayas, me llevó mucho tiempo, casi dos años decir, ya entendí algo

Patricio, Monero

El libro es una suerte de divertimento: está relatado de una manera amena, casi como cuando un amigo llega a contar un “chismecito” y la historia te atrapa y quieres saber más; pero eso sí, todo está investigado con rigor. Las caricaturas que incorpora Patricio complementan lo narrado con una buena dosis de humor, como cuando nos habla de que no se sabe con certeza cuál era la forma de gobierno en Teotihuacan y agrega la caricatura de una señora con un vestido pomposo diciendo: “¿Cómo que no saben? ¿Pues no que muchas exploraciones y muchos estudios? ¿En qué se están gastando nuestros impuestos?”.

Todo fue minuciosamente cuidado, incluso las caricaturas, contó Patricio. “Fue otro reto, aunque son monitos sé que las sandalias que usaban los teotihuacanos eran diferentes a las de los zapotecos, utilizo esos recursos que ya aprendí. Con Alfredo López Austin una cosa que me costó mucho trabajo, porque no soy especialista, era reconocer una imagen de una cultura y saber si pertenecía al periodo clásico o posclásico, no tenía ni idea.

“Yo tomaba una imagen simplemente porque se prestaba para hacer un chiste y Alfredo me regañaba, me decía: ‘estás ilustrando el preclásico y éste es del posclásico’, poco a poco fui a aprendiendo a reconocer que esta imagen pertenecía a una cultura en particular y a un periodo específico. Está bonito porque la gente va notando esas diferencias”, resaltó.

Con estos libros, de los cuales ya prepara la cuarta entrega, espera que infancias, juventudes y adultos conozcan más sobre un pasado que parece que se sabe de manera clara, pero resulta que no es así. Además celebra seguir formando parte de esta generación de caricaturistas que ven en este formato una posibilidad para compartir conocimiento de forma sencilla.

“Pertenezco a un grupo de caricaturistas, una corriente que tenemos esa orientación, mi maestro Rius fue uno de los grandes maestros de la caricatura con fines didácticos. Se puede usar el humor y la caricatura para vender productos o para comunicar temas, a mí me gusta más la parte de comunicar y facilitar el entendimiento”, concluyó.

México antes de ser México. El clásico mesoamericano / Tomo 3