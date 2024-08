Ida Vitale: la prosa es lo que más me importa en el mundo

La poeta uruguaya Ida Vitale, de más de 100 años, está sorprendida con el vibrante cabello rojo de un joven que se acercó para pedirle un autógrafo junto con sus amigos. Aunque solicitó no dar firmas a sus admiradores, porque venía de un viaje largo que conllevó algunas complicaciones, accedió y en el libro Sobrevida: Antología Poética quedó el mensaje: “Que tu color te ilumine”. El chico universitario sonríe, le pide una foto con quienes lo acompañan, la autora da el sí, ponen caras alegres y ya se arremolinan otros que quieren una rúbrica, de quien consideran “una leyenda de las letras latinoamericanas”. Ella es amable, da algunos autógrafos, pero antes de que todo se salga de control y se sumen más, llegan por ella y ruegan que necesita tranquilidad, sus lectores abren paso y le gritan: “Adiós, maestra”.

Esto fue parte de lo que se vivió ayer en el primer día de la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios de la UNAM (Filuni), que contó con la presencia de la poeta Ida Vitale, quien en la charla que ofreció con un foro lleno, compartió: “La prosa es lo que más me importa en el mundo”.

“Todos vamos por el mundo destinados a hacer un poco de prosa que quede para siempre”, dijo a la mitad de su participación y agregó: “Bueno, esto es mucha prosa ya, ¿no?”, ante un público que rió y no sería la única ocasión, la también traductora, ensayista y crítica literaria con su buen sentido del humor y sinceridad provocó varias risas, como cuando confesó que Juan Zorrilla de San Martín, denominado Poeta de la Patria en Uruguay, le “aburría muchísimo”.

Luis García Montero saludando a la autora uruguaya. Fotos: Filuni, Adriana Góchez y Pascual Borzelli Iglesias

Al inicio expresó su gusto por estar de nuevo en México, país que la acogió cuando su país natal, Uruguay, enfrentó una dictadura que la mantuvo exiliada.

“Cuando llego de vuelta a México lo que una ha hecho o no ha hecho me importa poco, me importa volver a recuperar años muy, no sólo porque me iba de un país que no estaba en buenas condiciones políticas, sino porque llegué a descubrir una maravilla a la que me habían acercado, ese lujo de la literatura, que es la mexicana”, expresó la autora, quien estuvo acompañada por el poeta ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes, Luis García Montero.

La galardonada con el Premio Cervantes en 2019, confesó que llegar a nuestro país fue “un choque definitivo, un choque maravilloso, un choque astral de ideas”.

En la charla, en el Salón Clementina Díaz y de Ovando, del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ida Vitale también compartió su acercamiento con la poesía y la lectura de autores que no entendió en un primer momento, por eso aconsejó: “A las mamás presentes con niños en edad de ser estropeados —dijo entre las risas del público—, les sugiero que dejen que lean, que elijan, que lean aunque sean cosas que no son para ellos, no hay nada más necesario que leer cosas que no entiendes”, expresó y el autor Luis García Montero completó contando que Ida Vitale alguna vez le compartió que no entendió el primer poema que leyó de Gabriela Mistral.

Estudiantes de la UAM le pidieron una foto con ellos. Fotos: Filuni, Adriana Góchez y Pascual Borzelli Iglesias

“No entendí nada, por lo cual me gustó muchísimo, sentí algo que de alguna manera marcaba un límite, entonces ya lo saben todos, no hay nada más tentador que un límite, me puse a leer cosas”, contó la autora de Procura de lo imposible.

Ida Vitale también se tomó el tiempo de recitar algunos de sus textos como “Este mundo”, “Obligaciones diarias” y “La palabra”, de éste último comentó: “Yo tendría que hacer la crítica de ese poema, realmente es tramposo, porque estoy refiriéndome a un sector de la palabra, había una época en la que yo coleccionaba palabras raras”.

Por su parte, Luis García Montero destacó lo que Ida Vitale ha aportado a la poesía, desde ver a la poesía como “una toma de conciencia”, hasta la memoria como eje fundamental de sus versos y ser autora de una lírica en que “ha querido conocerse”.

“La poesía para Ida es un campo de operaciones, escribe trabajando en las palabras, porque en la poesía interpretan no ya una realidad hecha, sino una realidad en cambio”, dijo.

Al finalizar la charla, Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM, expresó que el hecho de que Ida Vitale estuviera ahí era un “acto político importante” y la poeta con una gran sonrisa le dijo: “Estoy para retirarme discretamente”.

Preocupa baja de lectores en el país

La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios de la UNAM (Filuni) se inauguró ayer entre preocupaciones por la baja de lectores que recientemente registró el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y los resultados de la prueba PISA 2022, por lo que el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, remarcó la importancia de promover la lectura.

“Estos indicadores son preocupantes, ya que la capacidad de comprender y reflexionar conceptos, datos e ideas centrales de un texto es fundamental, no sólo para el desarrollo intelectual y académico, sino también para generar una participación crítica en la sociedad”, dijo el rector ante la cifra de 55 por ciento de estudiantes de la región sin habilidades básicas suficientes para comprender lecturas y el 14.6 por ciento de disminución de lectores que registró el Inegi, entre 2015 y 2024.

Durante la ceremonia de apertura, se entregó el reconocimiento a la trayectoria editorial universitaria “Dr. Rubén Bonifaz Nuño” a René Muiños Gual, quien tiene más de 40 años en este ámbito.