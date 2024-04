Inteligencia Artificial se apodera del Festival El Aleph

La sacudida que ha generado la Inteligencia Artificial en el mundo, llevando a plantear desde los escenarios más apocalípticos, como la sustitución del trabajo humano, hasta las exploraciones creativas para integrarla en el arte, es parte de lo que se reflexionará en el El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, que contará, por ejemplo, con una instalación de Brian Eno creada a partir de rostros hechos con esta herramienta tecnológica y con la presentación de una versión de Réquiem de Mozart completada con IA.

“La posibilidad de tener algo en todas partes, en todos lados, en el mismo lugar y en todo tiempo era el sueño de Borges, de alguna manera se conecta con la mirada de El Aleph, cómo integramos mundos, diferentes posibilidades, esa Inteligencia Artificial lo que nos plantea son las posibilidades inmensas de poder plasmar sueños como los del gran poeta Borges, también nos confronta con escenarios apocalípticos, y nos quedamos de alguna manera en una sensación de estar en medio, ser apocalípticos y pensar que nos va a destruir, que nos va a robar la esencia del ser humano y, por otro lado, la posición de integrar esa inteligencia y extenderla”, manifestó ayer en conferencia de prensa virtual José Gordon, curador del festival.

Dwellers Between the Water, filme con IA del colectivo Crosslucid. Foto: Cultura UNAM

Los asistentes podrán conocer de manera directa la forma en que diversos artistas están integrando la Inteligencia Artificial y, en consecuencia, planteando diversos cuestionamientos e inclusos dilemas, sólo basta conocer la instalación Face to Face for Mexico del músico, productor y artista digital Brian Eno, quien comenzó el proyecto con fotos de personas reales y después las transformó pixel por pixel.

“Estaba fascinado con la idea de que se podían crear todos estos nuevos humanos. Me encantaban las transiciones, cuando cambiaba, por ejemplo, de un hombre a una mujer, de una persona blanca a una persona negra. Pensé que era una visión bastante optimista de la humanidad. Que cualquiera de nosotros podría, fácilmente, ser cualquier otro de nosotros. Una larga cadena de ‘nuevos humanos’, entre cada humano real. En esta versión, han nacido 170 mil rostros nuevos”, ha explicado Brian Eno, en un video sobre su proyecto artístico.

Para Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, la obra de Eno, quien fue productor de David Bowie y U2, también nos lanza cuestionamiento sobre hasta qué punto un artista es capaz de crear.

Foto de la experiencia Cine de Párpados, que se presentará en el festival. Foto: Cultura UNAM

“Estamos en un verdadero debate entre lo que se ha dicho desde hace mucho en el arte: ¿el artista es Dios?, ¿podría producir nuevos humanos?, en esta exposición de manera casi aterradora vemos que sí, que son (rostros) perfectamente reales y producto de la Inteligencia Artificial”, dijo sobre la instalación que se podrá admirar en la Capilla del Colegio de San Ildefonso.

En esta edición, El Aleph contará con 255 personalidades de la ciencia y el arte provenientes de 11 países, quienes participarán en 72 actividades. Será del 8 al 19 de mayo.

Otras actividades son la pieza SKU-Market, un mercado donde los visitantes “compran” desde el Pasillo Algorítmico y, con base en lo comprado, un algoritmo presentará una imagen del público; y la experiencia sensorial Cine de párpados, para percibir con los ojos cerrados.

Otro aspecto de la película creada a partir de Inteligencia Artificial. Foto: Cultura UNAM

Los visitantes también podrán ver la cinta Dwellers Between the Waters, del colectivo Crosslucid, creada con Inteligencia Artificial. Además, se contará con la presencia de la directora creativa Hannah Price, quien hablará sobre los dilemas tecnológicos de la actualidad y el proyecto que inaugurará en 2025 llamado The Museum of Shakespeare.

“En Londres, encontraron vestigios del teatro The Curtain, hallaron el escenario del teatro histórico y fue extraordinario que se dieron cuenta que no era un escenario redondo como el Globe Theatre u otro que hicieron después, sino que es un escenario rectangular bastante largo y descubrieron que se usaba también para esgrima y para entrenamiento de peleas con espadachines, también encontraron fragmentos de cuentas y cucharas de la época de Shakespeare… Estamos usando mucha tecnología para crear una experiencia inmersiva”, comentó sobre el proyecto.

Para la directora creativa, una de las grandes controversias de la Inteligencia Artificial es su avance acelerado, por lo que es difícil plantear una regulación.

“Hace una semana en Microsoft se presentaron imágenes animadas a partir de fotos fijas del rostro de alguien, con una foto fija se puede hacer una animación, usando su voz, eso cambia mucho, tiene que ver con lo que directamente hago cuando dirijo actores y actrices, y si ahora ya no necesitamos hacer capturas de rostros para movimientos faciales y se puede hacer con Inteligencia Artificial y se hace accesible, me afecta en términos de mi propio trabajo, sí creo que se debe regular, pero no sé exactamente cómo. Es un tema difícil, porque la tecnología se mueve muy rápido, surgen consideraciones nuevas todo el tiempo, el año pasado se planteó una pregunta filosófica, si se debe hacer una pausa para que se piense y se haga una legislación ética para ponerse al día con la tecnología”, finalizó.